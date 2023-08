Zmaga po zastrupitvi

Magnus Carlsen je veliki zmagovalec letošnjega svetovnega pokala v Bakuju. S tem uspehom je dopolnil svojo izjemno bogato zbirko lovorik z najpomembnejših in najprestižnejših tekmovanj, saj je to njegova prva zmaga na svetovnem pokalu, po njej pa je dejansko mogoče reči, da je osvojil vse, kar je bilo mogoče osvojiti. V azerbajdžanski prestolnici je prikazal najbolj čvrsto in uravnoteženo igro, v sedmih odigranih dvobojih pa je za zmago le dvakrat potreboval podaljšano igro. V težavah se je znašel zgolj v dvoboju četrtega kroga proti mlademu nemškemu predstavniku Vincentu Keymerju, kjer je bil po začetnem zaostanku dejansko blizu izpadu, a se je uspel rešiti in si naposled zagotoviti napredovanje.

V finalu smo videli spopad generacij, saj sta se v njem pomerila 33-letni Carlsen in petnajst let mlajši indijski mladenič Ramešbabu Pragnananda. V obeh partijah s standardnim tempom je bilo sila malo pravega dogajanja, kot da sta tekmeca želela čim hitreje priti do podaljškov s skrajšanim tempom za razmišljanje. Po skoraj mesecu dni intenzivnih bojev je bila pri obeh vidna precejšnja utrujenost, Carlsen pa je po lastnih besedah potreboval tudi nekaj dodatnega časa, da si je lahko v celoti opomogel po zastrupitvi s hrano, ki jo je utrpel med polfinalom. V odločilnem trenutku je nato vendarle prikazal več zbranosti, potem ko je v svoj prid obrnil uvodno partijo podaljškov, v kateri je imel črne figure. Z belimi figurami nato ni imel nikakršnih težav pri tem, da si z remijem zagotovi končno zmagoslavje, slednje pa mu je prineslo tudi vidno olajšanje ob novem doseženem mejniku v njegovi izjemni karieri.

Šah

ČRNI NA POTEZI Pragnananda – Carlsen, Baku 2023. Kako je Carlsen prišel do odločilne zmage, ki mu je prinesla končno zmagoslavje? REŠITEV: 1…Sgh3+ 2.Kf1 Ta3! 3.Sxc6+ Kf6 in beli lahko pretnjo mata v potezi (4…Ta1) prepreči samo tako, da se poslovi od svojega lovca na a4. V luči te velike materialne izgube je beli takoj priznal poraz.

Vztraja pri svojem

V dvoboju za tretje mesto je domači junak Nidžat Abasov v velikem slogu dobil prvo partijo proti favoriziranemu Američanu Fabianu Caruani. Slednji je nato z belimi figurami najprej uspel izenačiti, v podaljških pa je nato dokončal preobrat in s končnim rezultatom 3:1 prišel do tretjega mesta. S tem si je zagotovil eno od treh vstopnic za kandidatski turnir osmerice prihodnje leto.

Carlsen je po tekmovanju ponovil svoje stališče, da je aktualni format svetovnega prvenstva zastarel in potreben modernizacije, pri čemer se je zavzel predvsem za skrajšanje časa za razmišljanje. Hkrati je to njegov glavni pogoj, da bi se v prihodnosti še kdaj potegoval za uradni naziv najboljšega igralca na svetu, praktično pa z vsakim svojim nastopom potrjuje, da mu ta še vedno nesporno pripada.