Že na čelu plezalk, ki bodo lovile zlato

Polovica olimpijske naloge je opravljena, Janja Garnbret je v kvalifikacijah kombinacije v športnem plezanju zbrala najboljši, najmanjši seštevek točk in s prvim mestom potrdila zlate ambicije za jutrišnji finale. Vedelo se je, da bo za šestkratno svetovno prvakinjo hitrostno plezanje kot prva naloga in njena najslabša disciplina predstavljalo največji izziv, 14. mesto med dvajsetimi tekmovalkami s časom 9,44 je to potrdilo. A Garnbretova je v balvanih pokazala svoje mojstrstvo, kot edina je vrhove štirih balvanov osvojila v prvem poskusu. To je brez kakršnih koli težav postorila igraje, prevzela je vodstvo in prvo mesto obdržala do konca kvalifikacijskega dela na umetni steni v urbanem športnem parku Aomi. Tudi v težavnostnem plezanju je 22-letna Korošica želela do konca, a priplezala do višine 30 in v zadnjem delu izločilnih bojev zasedla četrto mesto. A Garnbretova je prigrabila vrh razvrstitve dvajsetih deklet v kvalifikacijah in se na čelu osmerice, ki bo nastopila še v finalu, uvrstila v boj za odličja. Zmnožek točk slovenske šampionke je bil v kvalifikacijah 56,00, druge Južnokorejke Čehjun Seo 85,00, tretje mesto je zasedla Japonka Miho Nonaka (96,00). Janja Garnbret sicer ni bila zadovoljna s svojim plezanjem v disciplini težavnost. Na njenem obrazu je bilo vidno razočaranje, po padcu s stene je še minuto, dve ogledovala umetno tokijsko steno in razglabljala, kako se je bo lotila v finalnem delu. A tako balvani kot težavnostna naloga bodo v boju za odličja na novo trasirani. Sladko-grenko Druga slovenska predstavnica Mia Krampl je premierne olimpijske igre končala prvi dan tekmovanja na končnem 18. mestu. Najboljši dosežek je dosegla v težavnosti s sedmim mestom, v hitrosti je bila 18., balvane je končala na 14. mestu. Njen zmnožek je znašal 1764 točk. »Tekma ima sladko-grenak priokus. Zelo sem vesela, da sem dobila priložnost ob premieri plezanja na olimpijskih igrah. Vem pa, da sem sposobna več, kot sem pokazala tokrat, zato je vse tudi malce grenko,« je dejala Kramplova. »V hitrosti mi je dvakrat spodrsnilo, posebno v drugem poskusu sem se dobro zagnala in dosegla bi boljše izhodišče za naprej. Nato sem se zbrala, šla naprej s čisto glavo, na balvanih mi je malo zmanjkalo za dober izid. En vrh bi potrebovala. Je dobro, ne pa dovolj dobro za to tekmo. V težavnosti je bilo nato težko, saj sem bila že malce utrujena,« je dodala. »Od sebe sem dala vse. Tudi pritisk ni bil prevelik, morebiti zaradi pandemije, saj ni bilo gledalcev in sem se umirila brez težav. Vesela sem, da sem med najboljšimi plezalkami v kombinaciji na svetu, to mi veliko pomeni,« je strnila Mia Krampl.

