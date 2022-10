Zdesetkana odprava zelenega zmaja

Z dežja pod kap so se pomaknili košarkarji Cedevite Olimpije po porazu z Bursasporom v uvodnem dejanju evropskega pokala. Zaradi poškodb in okužb s covidom-19 so morali preložiti nedeljski derbi lige ABA s Crveno zvezdo, kar jih bo zaradi natrpanega koledarja teplo v nadaljevanju sezone, drevi ob 18.30 pa bodo v gosteh odigrali drugo evropsko tekmo z zdesetkano zasedbo. Tolaži jih lahko le dejstvo, da romunski prvak Cluj-Napoca še zdaleč ne sodi v kategorijo nepremagljivih.

Ljubljančani so odpotovali brez Yogija Ferrella, Karla Matkovića, Zorana Dragića in Jana Kosija. V odpravi so sicer tudi Marko Radovanović, Rok Radović in Lovro Gnjidić, toda šele tik pred dvobojem bo jasno, ali bodo lahko pomagali soigralcem. »Res je, imamo velike zdravstvene težave, toda dali bomo vse od sebe, da bi prišli do zmage. S košarkarji, ki jih bomo imeli na voljo, bomo storili vse, da bi bili lahko konkurenčni,« ocenjuje Olimpijin trener Jurica Golemac pred šele drugim uradnim soočenjem kluba s kakšno romunsko zasedbo. V daljni sezoni 1967/68 je Olimpija v 2. krogu takratnega pokala pokalnih prvakov celo izgubila v gosteh z Dinamom iz Bukarešte s 84:100, a vse nadoknadila v domači dvorani s 87:60. Ivo Daneu je takrat dosegel 25 točk, Aljoša Žorga 23 in Vinko Jelovac 14.

To so bili seveda svinčeni časi, v katere delno sodi tudi drevišnji tekmec slovenskih prvakov, ustanovljen leta 1947 pod imenom Universitatea. Prvega od sedmih naslovov romunskega prvaka je vendarle osvojil šele leta 1992, torej tri leta po revoluciji v državi, zadnja dva lani in letos. Najslavnejše ime v zgodovini kluba ostaja 231 cm visoki Gheorghe Muresan, ki je v letih 1993–2000 igral za Washington in New Jersey v ligi NBA, v svoji najboljši sezoni s povprečjem 14,5 točke in 9,6 skoka. Zdaj želi Cluj-Napoca storiti dodaten korak naprej k zlati evropski sredini, zato je v četrtem največjem mestu v Romuniji zrasla dvorana za 10.000 gledalcev, ki je kmalu po odprtju gostila eno od skupin eurobasketa 2017.

Trener Romun, njegovi aduti tujci

Po lanski uvrstitvi v četrtfinale Fibine lige prvakov se poskuša Cluj-Napoca izkazati še v evropskem pokalu in v prvem krogu je bil francoski Bourg boljši le za tri točke (88:85). Pri poraženih gostih je brazilski krilni košarkar Leonardo Meindl dosegel 19 točk, ameriški organizator Jordan Taylor 13, po 12 pa kubanski branilec Karel Guzman, srbski krilni center Stefan Birčević in Olimpijin center v sezoni 2019/20 Andrija Stipanović, sicer nekdanji reprezentant BiH. Trener Mihai Silvasan ima torej pisano mednarodno ekipo, ki je ne kaže podcenjevati. »Naš tokratni gostitelj je v prejšnji sezoni igral odlično in uspelo mu je zadržati kar nekaj stebrov moštva. Tudi njegov trener je isti od leta 2016, zato se dobro vidijo naloge posameznih košarkarjev, ki znajo igrati pametno in so še posebno nevarni na domačem parketu. Veliko pa bo odvisno od tega, v kakšni postavi se bomo predstavili,« meni Golemac.