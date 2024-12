Zadnja domača naloga Olimpije

Olimpija je ligaški del sezone že izpeljala v šampionskem ritmu, za zadnje dejanje jesenskega dela prvenstva pa jo v 18. krogu 1. SNL čaka še najzahtevnejša preizkušnja: mestni derbi proti Bravu, ki ga zeleno-beli v »gosteh« niso premagali že pet let. Šiškarji so tudi upanje za Mariborčane, Koprčane in Celjane. Glavno vprašanje je, ali se bo njihov zaostanek za vodilnimi z osmih točk še povečal, ohranil ali zmanjšal?

Celje: Celje – Domžale (sobota, sodnik Žan Jazbec, 15): Pravega zadovoljstva ne bo v taboru prvakov, tudi če napolnijo mrežo najslabših v ligi s pol ducata golov. Lendavske izgube dveh točk si pri lovu za Olimpijo preprosto ne bi smeli privoščiti, kar dobro ve tudi Albert Riera. Toda za Celjane bo vseeno zelo dobrodošla učinkovita predstava, saj ni vseeno, v kakšnem vzdušju bodo odšli na Ciper, kjer jih v konferenčni ligi v četrtek čaka vodilno moštvo ciprske lige Pafos. Riera ima še eno težavo: po poti Aljoše Matka gre tudi njegov najmočnejši adut Svit Sešlar. Ne more zabiti gola iz položajev, ki so za njegova merila »zicerji«.

Prva liga Telemach Olimpija 17 11 5 1 25:5 38 Maribor 17 8 6 3 27:14 30 Koper 17 9 3 5 24:13 30 Celje 17 9 3 5 30:24 30 Bravo 17 8 5 4 25:17 29 Primorje 17 7 2 8 19:27 23 Mura 17 6 3 8 21:22 21 Radomlje 17 5 3 9 19:23 18 Nafta 17 2 3 12 11:29 9 Domžale 17 2 3 12 11:38 9

Ljubljana: Bravo Kostel – Olimpija (Dejan Balažič, 17.30): V 1. SNL ni tekmeca, ki bi imel tako odlično statistiko proti Olimpiji, kot jo ima Bravo. Niti taktična modrost Victorja Sancheza v prvem derbiju sezone ni prinesla zasuka, celo nasprotno, trdna in pragmatična Olimpija ni zdržala naleta Šiškarjev za izenačenje. V tej sezoni se je v finišu tekme rezultatski obrat posrečil le še Celju. Pri obeh mestnih tekmecih gre tudi za velik miselni preskok, Olimpijina igra je postala premišljena, toda osvaja točke, Bravo pa je v svojem evolucijskem razvoju tudi odstopil od igralne šablone, po kateri je igrivejšim tekmecem prepuščal posest žoge in jih lovil v zanko nasprotnih napadov. Bližanje z napadalnejšim slogom pomeni, da so Šiškarji močnejši in konkurenčnejši. Bravo je ob upoštevanju Olimpijinega nizanja tekem na dveh frontah in četrtkovi evropski bitki proti moštvu Cercle Brugge znova bliže polnemu izkupičku.

Domžale: Kalcer Radomlje – Primorje (nedelja, Denis Halilović, 15): Ajdovci so pokazatelj jesenske uspešnosti Radomljanov. Lahko bi bila boljša. Solidna bo le, če bodo gostje poraženi. Zmaga Ajdovcev pa bi jesen naredila že preveč kičasto: še bliže bi bili najboljšim, o čemer niso sanjali niti največji optimisti.

Maribor: Maribor – Nafta (Anže Jerič, 15): Gre lahko še slabše? Vijolično trpljenje pri postavljanju igre in značaja bo še trajalo, a trenutno stanje ne vliva upanja o tem, da bi bili spomladi toliko boljši, da bi lahko prehiteli Ljubljančane ali Celjane. Veliko resnic je odkril tudi Zlatko Zahović, ki kar pošteno trpi, ker Olimpija pod Sanchezovo taktirko igra po Realovo ali po vijolično iz njegovih najboljših sezon. K sreči pa Lendavčani, četudi vidno boljši, saj tesno izgubljajo in niso več »vreča za nabijanje«, ne premorejo posamične kakovosti za senzacijo v Ljudskem vrtu. Tudi točka bi bila to.

Kako trdna je vez med Muro in vlagateljem Georgom Junčajem? FOTO: NŠ Mura

Murska Sobota: Mura – Koper (Rade Obrenović, 17.30): Tekma kroga. Mar tudi zadnja za neprepričljivega vlagatelja Georga Junčaja? Prekmurski »prenos oblasti« v roke kapitalistu, ki s prekmursko melanholičnostjo nima prav veliko, se je močno zataknil. Američan grozi z odhodom, če ne bo tako, kot želi on, a si Prekmurci ne morejo privoščiti, da bi pobral šila in kopita. Toda tudi v Fazaneriji se razpoloženje lahko čez noč obrne na bolje. Uganka je le, ali se je Junčaj že sprijaznil s tem, da v Evropo ne bo mogoče prek lige (ostaja le še pokalno tekmovanje). Če se je, se lahko spomladi preudarno, premišljeno in razvojno loti projekta Mura 2025/26. Na igrišču bo takoj vidno, v katero smer gre soboška zgodba. Na njem imajo Koprčani rahlo prednost. A le zaradi vzdušja in boljšega vodenja trenerja Oliverja Bogatinova.