Začenja se košarkarski veledogodek: Slovenija bo kljub vsemu med favoriti mundiala

S tekmama Avstralija – Finska in Italija – Angola ob 10. uri po slovenskem času ter nato še šestimi dvoboji uvodnega dneva – po zanimivosti izstopa soočenje med Francijo in Kanado – se bo danes na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji začelo 19. svetovno prvenstvo v košarki. Krog kandidatov za odličja je izrazito širok, vanj bi se lahko vključila tudi slovenska reprezentanca, toda po izgubi poškodovanih Vlatka Čančarja in Eda Murića so njene možnosti za podvig precej manjše.

ZDA 61,5 odstotka, Francija 9,9, Španija 8,7, Slovenija 4,3, Avstralija 3,7, vsi drugi skupaj 11,9 odstotka. Takšen je vendarle rezultat ankete Mednarodne košarkarske zveze med novinarji iz 50 držav, ki so morali odgovoriti na vprašanje, kdo bo letošnji svetovni prvak. Zelo podoben je vrstni red pri napovedi dobitnikov kolajn (ZDA 92,5 %, Francija 49,1, Španija 42), le da se je na četrto mesto po možnostih vrinila tokrat zelo močna Kanada (27,3 %), Slovenija (19,3) pa zdrsnila na šesto mesto pred Nemčijo (14,3). Toda pozor, Slovenija je tudi na vrhu seznama moštev, ki bi lahko najbolj razočarala: z 9,3 odstotka jo najdemo na četrtem mestu za Kanado (10,5), Španijo in ZDA (po 9,9 %).

Od leta 1994 vodijo ZDA V sodobni eri košarke, ki se je začela z razpadom SFR Jugoslavije in Sovjetske zveze, je kolajne na SP osvojilo 12 držav. Najuspešnejše so ZDA s tremi zlatimi (1994, 2010, 2014) in dvema bronastima, ZR Jugoslavija (1998 in 2002) in Španija (2006 in 2019) sta bili po dvakrat prvi. Sledijo jim Rusija in Argentina (dvakrat drugi), Grčija, Turčija in Srbija (po enkrat srebrne), Francija (bronasta na zadnjih dveh SP), Hrvaška, Nemčija in Litva s po enim tretjim mestom.

Na takšne napovedi moramo sicer gledati z zrnom soli, če že ne z veliko rezerve. Pravi vpogled v razmerja moči bodo omogočile šele prve tekme na SP, še več drugi del tekmovanja, največ seveda izločilni boji najboljše osmerice. Na podlagi minulih dosežkov, igralskih kadrov, subjektivnih simpatij in rezultatov pripravljalnih nastopov lahko iščemo zgolj okvirne orientirje. Na mundial sta se sicer odpravili neporaženi zgolj dve reprezentanci. Italija je zmagala v vseh sedmih ogrevalnih nastopih (tudi proti Srbiji, Grčiji, Turčiji in Braziliji), bera ZDA je 5:0. Najbolj so se mučile proti Nemčiji (99:91) in Španiji (98:88), brez težav so odpravile Portoriko, Slovenijo in Grčijo. Izkupiček Avstralcev in Srbov je 4:1, Litve 9:2, Nemčije 4:2, Španije (izgubila je z ZDA in Kanado) 3:2. Iztržek Slovenije je 3:4 z zmagami nad Kitajsko, Črno goro in Japonsko, torej brez kapitalne trofeje.

Naslov svetovnega prvaka branijo Španci, lani zlati tudi na EP. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Znani glavni tarči

Najbolj izpostavljeni bosta reprezentanci ZDA in Španije. Američani niso le olimpijski prvaki iz Tokia, kljub odsotnosti številnih velikih zvezdnikov imajo edini 12 adutov iz lige NBA, vse po vrsti iz višjega kakovostnega razreda. Moštvo z Iberskega polotoka medtem brani naslov svetovnega prvaka iz Kitajske 2019 dodatno pa je obogatilo igralsko jedro z lanskega eurobasketa, na katerem je osvojilo zlato kolajno z izjemno kolektivno košarko. Maestro na trenerski klopi Sergio Scariolo letos resda ne more računati na organizatorja Lorenza Browna in Rickyja Rubia, MVP mundiala 2019, ki lani ni igral niti na EP. Toda vrnili so se izjemno izkušeni Sergio Llull, Alex Abrines in Victor Claver, pomembna pridobitev pa je Santi Aldama, center Memphisa v ligi NBA.

Zelo mi je koristilo, da sem bil na SP 2019 in OI 2021 pomočnik Gregga Popovicha, saj je vse drugače kot v ligi NBA.

Za krmilo ZDA je prvič poprijel Steve Kerr, lastnik devetih šampionskih prstanov v ligi NBA (petih iz igralnih dni s Chicagom in San Antoniom ter štirih trenerskih z Golden Statom), leta 1986 je bil tudi svetovni prvak v ameriškem dresu v družbi Davida Robinsona. Zdaj pravi: »Zelo mi je koristilo, da sem bil na SP 2019 in OI 2021 pomočnik Gregga Popovicha, saj je vse drugače kot v ligi NBA, ne le igralna pravila in taktika tekmecev. Naučil sem se, kako strniti vse v šest tednov skupnega sodelovanja in poenostaviti stvari, da se lahko moštvo uigra v tem času.«