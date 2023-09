Zabijajo žeblje v lastno krsto

Kot za izgubljenega puščavnika oaza je bila za rokometaše Celja Pivovarne Laško predstava v prvem polčasu, ki so ga dobili za sedem golov. Izkazala se je za fatamorgano. Ekipa Alema Toskića je v drugem delu padla v jamo, ki jo je skopala sama in se iz nje ni rešila. Porto je v drugem krogu EHF lige prvakov zmagal s 30:29. Nov poraz na začetku sezone je še poglobil krizo slovenskih prvakov.

Karma je lahko kruta. Celjski klub s tradicijo, evropski prvak iz leta 2004, še nikdar v 28 evropskih sezonah ni vložil tako malo truda v organizacijo tekme najvišjega razreda. Očitno je slab začetek sezone vzel elana tudi pisarni na čelu z direktorjem Miroslavom Benickyjem, ki si je dovolila blamažo s pritožbo na izid tekme s – Svišem ... Pivovarji so namreč po dveh tekmah še brez zmage v 1. SRL, doma niso bili kos Trimu, v gosteh pri Svišu pa so senzacionalno izgubili točko in takoj ogrozili naslov. Vmes so sicer pokazali boljšo predstavo na Danskem, a vseeno izgubili z Gudmejem s 36:38.

Na krilih vratarja Roka Zaponška ter Mitje Janca, Anteja Ivankovića in Stefana Dodića, biserjev slovenskega, hrvaškega in srbskega rokometa, so proti Portu ob polčasu vodili s 16:9 in dobrih 20 minut pred koncem kar 21:12, potem pa ...

Kriza še globlja

Potem pa se je začel padec, kakršnega si tudi največji pesimisti niso mogli predstavljati v najhujših nočnih morah. Celjani so bili proti globlji obrambi kot sloni v trgovini s porcelanom. Z zadnjicami so razbili vse, kar so pred tem 40 minut gradili z rokami. Kazalo je že, da se bodo rešili skozi šivankino uho, toda v zadnjih štirih minutah so po 29:27 spet padli v brezno brez dna. Gostom so dovolili tri lahke gole in pokazali, da niso kos izzivu lige prvakov.

»Ne vem, kaj naj rečem. Tekmo smo imeli 45 minut povsem pod nadzorom, potem pa padli v črno luknjo. Izgubili smo se, morda preveč razmišljali o zmagi. Tega si ne bi smeli dovoliti. Nič nam ne gre na roko. Ko smo pomislili, da smo se pobrali iz krize, je ta postala še globlja,« je bil razočaran kapetan Žiga Mlakar, čigar ekipa bo v prihodnjem tednu gostovala pri evropskem prvaku Magdeburgu.