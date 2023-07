Za prvaka Olimpija in Albert Riera

Razburljive evropske tekme so bile uvod v novo, že 33. prvenstveno nogometno sezono v samostojni Sloveniji. Otvoritveni dejanji bosta danes v Murski Soboti in v Spodnji Šiški, zvečer bo še posladek na Bonifiki z gostovanjem branilca naslova Olimpije. Prvi krog bosta jutri zaokrožili še tekmi v Domžalah (Radomlje) in v Kidričevem, kjer bo Celjane prvič vodil šampionski trener Albert Riera. Favoriti so trije, Olimpija, Maribor, Celje in ne nujno v tem vrstnem redu.

Murska Sobota: Mura – Domžale (sobota, sodnik Alen Bubek, 17.30): Poldrugo leto je trajal zapravljiv soboški zdrs v »normalne okvirje«. Trener Dejan Grabić bo na svoji razvojni poti znova tam, kjer je že bil pri Bravu in bo moral iz malo ustvarjati veliko. Boljša okoliščina je ta, da deluje v nogometnem okolju, slabša pa, da mu bodo prekmurski navijači pozorno gledali pod prste. Grabić ima dobro izhodišče, saj ima na voljo slabše moštvo, kot ga je imel ob koncu minule sezone, ko niti zvezdniški golgeter Mirlind Daku ni prinesel Evrope. Nadomestil ga bo ljubljenec navijačev in domači fant, povratnik Amadej Maroša. Domžalčani so že kot trener Simon Rožman – ko je treba narediti korak naprej, ga nazaj.

Ljubljana: Bravo – Rogaška (Mihael Antić, 17.30): V Spodnji Šiški so nekoč ustvarjali igralce (zato je bil klub tudi ustanovljen) in jih prodajali, zdaj posojene oživljajo. V veliki meri so odvisni od srečne roke pri izbiri posojenih igralcev, proti novincu v ligi pa bodo odvisni tudi od tega, ali bodo Slatinčani prišli s spuščenimi hlačami ali pa bojeviti kot so praviloma vsi, ki jih vodi Oskar Drobne.

Koper: Koper – Olimpija (Alen Borošak, 20.15): Še za eno sezono zrelejši trener Zoran Zeljković je dobil svetovalno pomoč v Safetu Hadžiću, ki odlično pozna Olimpijin utrip, ne glede na nove voditelje. Prvaki so še na tričetrt moči, trener Joao Henriques je prvič poveljnik sočasno na dveh frontah. V evropskih kvalifikacijah je sistemsko vodil moštvo, dve tekmi, dve isti začetni enajsterici in skoraj enake menjave. Olimpija je še močnejša, kot je bila, a napaja se z drugačnim gorivom – motivi. V igri je šepala v konici napada, brez hitrosti in prebojnosti bo v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v sredo, 26. t. m., težko kos Ludogorcu.

Domžale: Kalcer Radomlje – Maribor (nedelja, David Šmajc, 17.30): Mariborski trener Damir Krznar z izjemo izida in volje ne more biti srečen nad videnim na Malti. To bo premalo celo za Radomljane. Njihov trener Oliver Bogatinov veliko stavi na nekoč mariborskega napadalnega upa Nina Kukovca. Ne bi bilo presenečenje, če bi ponovil dosežke svojega oživljenega predhodnika Esterja Soklerja.

Kidričevo: Aluminij – Celje (Denis Šabanagić, 20.15): Albert Riera, Albert Riera in nič drugega. Morda še Mario Kvesić, če bo že nared. Španec je po lanskem Olimpijinem scenariju prevzel vlogo gasilca, celjski voditelji pa upajo, da jo bo tudi izpeljal v enakem slogu, in s pomočjo Kvesićevih golov, asistenc. Kakorkoli že, Celjane zanima le naslov prvaka, morda tudi z vodilom, naj stane, kolikor hoče.