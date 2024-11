Vijolično trpljenje

Prehod na slovenski nogometni oder z evropskega, na katerem blesti Olimpija, manj sreče pa ima igralno odlično Celje, sta s prvo tekmo 17. kroga včeraj opravila Domžale in Bravo, toda najvznemirljivejša tekma tega konca tedna bo danes na Bonifiki. Pod nogami gori Mariborčanom, ki bodo v Kopru bili bitko za mir v hiši.

Prav vse druge tekme bodo v senci vročega derbija v Slovenski Istri, čeprav Olimpiji in Celju po evropskih bitkah jutri ne bo lahko proti avtsajderjema: zeleno-belim v Stožicah proti Radomljanom, Celjanom v Lendavi. Danes bo Primorje v Novi Gorici gostilo še Prekmurce.

Bratskemu dvojcu pri Mariboru, Janu (spredaj) in Žigi Repasu, se v Kopru obeta težka naloga. FOTO: Leon Vidic

Koper: Koper – Maribor (sobota, sodnik David Šmajc, 15): Koprske glave so se po gostovanju v Celju nekoliko ohladile, zamere in nezaupanje v »pravičnost« sodnikov še ne. V ozadju ni šlo brez »zavor«, a vprašanje je, ali so Koprčani zadovoljni, da jim bo sodil še en »mož v črnem«, ki ima sloves »izbranca« za posebne naloge. Toda Gorenjec je najmanjša skrb za trenerja Oliverja Bogatinova, Šmajčev kolega Matej Jug mu je v Celju »izbrisal« stebra obrambe, Ahmeda Sidibeja in Felipeja Curcia. Sandra Jovanovića, velikega upa selektorja Matjaža Keka, muči stegenska mišica. Mariborčani se ne morejo pritoževati nad sojenjem, že dve tekmi zapored so imeli po dobre pol ure igralca več. Gola niso zabili, igrali so slabo, zaostanek za zeleno-belimi pa povečali na šest točk. Boštjana Cesarja čaka huda zima, če jo bo dočakal. Ni vprašljiva kakovost igralcev, vprašljiv je njihov značaj. Povezati znanje in značaj v igro za prvaka je morda še prehiter strokovni zalogaj za ambicioznega reprezentančnega rekorderja. Še posebej, ker je Ljubljančan na trenerskem stolčku Maribora.

Olimpija za osmino finala »Uvrstitev med prvih osem je povsem realna,« je po tretji zaporedni zmagi v konferenčni ligi Olimpijino letvico dvignil trener Victor Sanchez. Zadnjeuvrščeno moštvo v KL Larne je v Stožicah strl rezervist Ivan Durdov v 67. minuti. Olimpija je na lestvici na visokem 7. mestu, ki neposredno vodi v osmino finala. Celjani so proti neporaženi Jagiellonii igrali odlično, iztržili pa le točko (3:3, David Zec 7., Nieto 54., Dieguez 80., avt.). Ohranili so 20. mesto, kar bi zadostovalo za uvrstitev med 24 najboljših. Olimpija bo v naslednji tekmi, 12. decembra, gostila moštvo Cercle Brugge (7 točk, 11. mesto), Celje bo gostovalo na Cipru pri Pafosu (6 točk, 16. mesto).

Nova Gorica: Primorje – Mura (Damjan Novarlič, 17.30): Po Mariboru Mura, upajo Ajdovci. Toda tekma proti Sobočanom sodi v kategorijo najbolj neugodnih. Pri rdeče-črnih je pomembneje, ali lahko vodstveni del kluba sledi zelo uspešnemu športnemu delu. Zmage so, sliši se neverjetno, tudi denarno breme. Okoli denarja in vložka se vse vrti tudi pri Muri. Pozitivnega vzdušja med prekmurskimi navijači po prihodu Georga Junčaja je vse manj, vse več pa prepričanja, da ima ameriški stric »kačo v žepu«. Vprašljivo je tudi njegovo športno vodenje. Še pošteno se lahko zaplete, in lahko pride do kratkega stika še kje drugje, kot le pri elektroomarici na stadionu v Fazaneriji.

Lendava: Nafta – Celje (nedelja, Mateo Tozan, 15): Ali lahko Lendavčani plačajo davek za celjsko evropsko smolo? Na vsak način lahko odjekne »petarda«, a tudi nov spodrsljaj »kraljev igre«. Celjani s filozofijo Alberta Riere na igrišču navdušujejo in jim ni para. Spodrsljaji so del njihovega šova, za katerega se splača plačati vstopnico.

Prva liga Telemach Olimpija 16 10 5 1 23:5 35 Maribor 16 8 5 3 26:13 29 Koper 16 9 2 5 23:12 29 Celje 16 9 2 5 30:24 29 Bravo 15 7 4 4 22:15 25 Mura 16 6 3 7 21:21 21 Primorje 16 6 2 8 18:27 20 Radomlje 15 5 2 8 19:21 17 Domžale 16 2 3 11 9:35 9 Nafta 16 2 2 12 11:29 8

Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (Denis Šabanagić, 17.30): Ali so zeleno-beli utrujeni? Ne, morda so se le nekoliko čustveno izpraznili. Trener Victor Sanchez ima vse pod nadzorom, pet, šest svežih igralcev v začetni enajsterici v primerjavi z evropsko bo lovilo zmago in že po znanem scenariju, ne lepo, a potrpežljivo. Radomljani so boljši kot so bili Severnoirci.