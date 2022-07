Vetra nima rad, a včasih pomaga

Slovenski tabor je na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki prvič v zgodovini poteka na ameriških tleh, v soboto proslavljal dva lepa uspeha. Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek se je uvrstila v današnji finale teka na 3000 m zapreke, v jutrišnjem finalu skoka v višino pa bo nastopila tudi Lia Apostolovski. Mišmaš Zrimškova je bila v zadnji skupini druga in s skupno 11. časom (9:17,14) napredovala v finale, medtem ko si je Lia Apostolovski delila 10. izid (1,90 metra).

»To je bila zaradi poškodb moja prva tekma sezone v tej disciplini. V finalu bom šla na polno kot na olimpijskih igrah in se borila po najboljših močeh,« je dejala Mišmaš Zrimškova, ki je lani z državnim rekordom 9:14,84 zasedla šesto mesto na OI v Tokiu. Slovenski rekord do 23 let, ki znaša 1,93 metra, pa je pred finalom skoka v višino velika želja Lie Apostolovski.

»Kljub temu da je to SP, sem nastop vzela kot vsakega drugega. Uspelo mi je na najpomembnejši tekmi v življenja doslej, na prvem SP,« ni skrivala zadovoljstva članica ljubljanskega Massa. Sinoči se je v kvalifikacijski skupini A ameriškemu občinstvu na stadionu Hayward Field predstavil tudi Kristjan Čeh. Lastnik drugega izida sezone na svetu, presegel ga je le branilec naslova svetovnega prvaka in zmagovalec OI Šved Daniel Stahl, je zatrdil, da je pripravljen na nove podvige.

»Zavedam se, da priložnost za presežek obstaja. Krog za izmet je na meji tistega, da bi rekel, da drsi, ampak po uporabi magnezija je potem okej. Piha pa stalen vzgonski veter in kdor ima rad veter, lahko preseneti. Sam ga nimam najrajši, a mi včasih tudi pomaga,« pravi 23-letnik iz Podvincev pri Ptuju, ki v tokratno veliko tekmovanje vstopa v povsem drugačni telesni in psihični formi kot denimo lani v Tokiu, ko je ravno končal sodelovanje z dolgoletnim trenerjem Gorazdom Rajherjem. Zdaj lahko pod taktirko legendarnega Gerda Kanterja Sloveniji zagotovi šesto kolajno s SP, zadnjo, svojo tretjo v karieri, je v Daeguju leta 2011 v metu kladiva osvojil Primož Kozmus. Jan Krstovski