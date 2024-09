Velika nagrada Quebeca: Matthews še tretjič zmagal, Pogačar sedmi

Avstralski kolesar Michael Matthews (Jayco AlUla) je zmagovalec velike nagrade Quebeca. Na 201,6 km dolgi trasi po kanadskih cestah je bil v ciljnem sprintu boljši od Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wanty). Od Slovencev je najvišje končal Tadej Pogačar, ki je ciljno črto prečkal na sedmem mestu. Slovenski as, ki se je danes po 54 dneh vrnil v tekmovalni pogon po zmagoslavju na dirki po Franciji, je bil v zadnjih kilometrih vseskozi zraven v ospredju, na koncu pa v ciljnem sprintu zmagovalec letošnjega Toura in Gira ni več poskušal na polno in tudi ni imel pravih možnosti.

Na tretjem mestu je končal Francoz Rudy Molard (Groupama-FDJ), na četrtem Belgijec Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), na petem pa njegov moštveni kolega Per Strand Hagenes iz Norveške.