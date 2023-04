Večer novih spektaklov in številnih rdeče-črnih navijačev pri nas

Za ljubitelje nogometnih spektaklov se velike zgodba drugega aprilskega tedna nadaljuje. Potem ko so sinoči četrtfinalni spored lige prvakov odprli Manchester City, Bayern, Benfica in milanski Inter, je zdaj napočil čas še za dva mikavna para: drevi ob 21. uri bosta tekmi

Ugibanj in napovedi je veliko, na vrhuncu nestrpnega pričakovanja so zlasti armada madridskega nogometnega velikana po vsem svetu, tisti zahodni predel britanske metropole, kjer mnogim srce bije za Chelseajevo modro barvo, v Italiji pa je sploh zaznati prepoznavni in zdaj spet bolj opazen nogometni utrip.

Naša zahodna soseščina je posebna po mnogo čem, tisti nedeljski nogometni ritual pa je bil po pomenu, ki mu ga je namenjal velik del ljudstva, v zadnjem dnevu tedna primerljiv le še z dopoldanskim cerkvenim obredom in nato okusnim nedeljskim kosilom. Kajpak pa Italijanov ne omreži dogajanje na zelenici le ob koncu tedna: liga prvakov je še posebej mikavna, zlasti pa zdaj, ko trije klubi – toliko jih v letošnjem četrtfinalu nima nobena druga dežela – pišejo novo veliko zgodbo.

Med osmerico sta kar dva milanska kluba, ta rdeče-črni z opaznim številom privržencem tudi na Slovenskem pa bo danes igral z močno prebujenim Napolijem. Klub z italijanskega juga je svoje dneve ponosa in slave doživljal pred dobrimi štirimi desetletji, ko je nepozabni argentinski čarodej Diego Maradona na igrišču vodil Neapeljčane k dvema naslovoma najboljših v državi. Šampionske zgodbe pozneje ni bilo več, toda zdaj je spet drugače: Napoli že dolgo prepričljivo vodi v serie A, deset tekem pred koncem ima kar 16 točk prednosti pred drugo uvrščenim Laziom.

Tekmeci so previdni

Toda, pozor: pred poldrugim tednom je doživel polom, s 4:0 ga je sredi Neaplja ugnal prav Milan! Zato zdaj optimizem narašča med privrženci rdeče-črnih kot kvas ob pripravi velikonočnih sladkih dobrot in kot bi hotel Stefano Pioli, strateg Milana, še bolj podžgati privržence, je sporočil: »Odmev tribun bo z nami na igrišču. Naši navijači nas bodo spodbudili k temu, da pokažemo največ, kar znamo.« Tekmeci imajo seveda drugačne načrte, so previdni, hujšega alarma od tistih zadnjih 0:4 si kar ne bi mogli predstavljati. Povrhu bodo pogrešali spretnega strelca Victorja Osimhena: Nigerijec je doslej v sezoni zabil v različnih tekmovanjih skupaj 25 golov, zdaj je poškodovan.

Real Madrid vs. Chelsea? Če bi sodili tako po tradiciji in bleščeči beri 14 lovorik najboljšega nogometnega kluba stare celine, je španski klub v vidni vlogi favorita. Ne nazadnje tudi trenutni utrip krepko nagne tehtnico na madridsko stran: druščina cenjenega trenerja Carla Ancelottija je na tekmi kraljevega pokala pred dnevi odpihnila Barcelono pri njej doma kar s 4:0, Chelsea pa se že vso sezono muči. Trenuten pogled na 11. mesto v domačem prvenstvu razkriva dosežek krepko pod pričakovanji, zgodbo reševanja so pred enim tednom prepustili klubski legendi Franku Lampardu. Zdaj je na trenerski klopi pred misijo napada na polfinale lige prvakov proti najuspešnejšem evropskem nogometnem klubu.