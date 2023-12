Ve se, kdo je kdo v jedilnici in na igrišču

»Imamo dobro kombinacijo izkušenih in mladih igralcev, reprezentanco, v kateri je jasna hierarhija, v kateri vlada red in ki je vesela in zadovoljna. Na tem gradimo že nekaj časa in si v Nemčiji želimo narediti še vsaj pol koraka naprej v primerjavi z zadnjim svetovnim prvenstvom,« pravi selektor Uroš Zorman, ki je na priprave na evropsko prvenstvo povabil 22 rokometašev.

Priprave se bodo začele 26. t. m. v Celju. V Nemčijo bo 18 igralcev odpotovalo 9. januarja, na Zormanov rojstni dan, in v Berlinu 11. januarja odigrali prvo tekmi eura 2024 proti Ferskim otokom. V skupini sta še Poljska in Norveška. V glavni del v Hamburg bosta odpotovali dve reprezentanci.

Slovenija si zasluži svojo stolpnico v Parizu.

Ve se, kdo je kdo

»Pred nami so veliki izzivi. Najprej želimo narediti dober rezultat na EP, potem iti v kvalifikacije za OI, junija bodo kvalifikacije za SP in julija, naj potrkam na les, še olimpijske igre,« si obilo dela obeta trener Trima.

Rokometaši so poleg košarkarjev, odbojkarjev in rokometašic ena od štirih slovenskih reprezentanc, ki imajo možnost nastopiti na OI, »Morda bi imeli s tem težave na OKS, ampak olimpijska vas je dovolj velika za vse. Čas bi bil, da dobi Slovenija svojo stolpnico, in ne da gostuje pri drugi v enem nadstropju,« se je pošalil Zorman, na čigar seznamu so igralci, rojeni v prejšnji državi (Dolenec, Bombač, Ferlin, Marguč, Lesjak) in milenijci, kot so Horžen, Novak, Žabić; pri Vujoviću, Kljunu in Jovičiću se letnice rojstva začnejo s številko 2 ...

»Saj veste, pri meni ni starih in mladih, samo dobri in manj dobri. Imamo pravo kemijo, ni generacijskega prepada. Ve se, kdo je kdo v jedilnici in kdo je kdo na igrišču,« je pojasnil Zorman.