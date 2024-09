V Stožicah danes derbi brez Olimpije

Bolje ena, kot nobena, je Olimpijino vodilo pred današnjim gostovanjem v Ajdovščini. S točko prednosti pred velikima štajerskima tekmecema bodo zeleno-beli začeli drugo četrtino 1. SNL. Prvaki Celjani imajo v 10. krogu najzahtevnejši izziv, danes gostujejo v Stožicah pri Bravu, Mariborčani jutri pri zadnjih Domžalčanih. Prekmurski derbi v Lendavi je današnji posladek, jutri pa bodo na koprski Bonifiki gostovali še Radomljani.

Ajdovščina: Primorje – Olimpija (Bojan Mertik, 15): Na silo, a slavnostno. V Ajdovščino se bo vrnil prvoligaški nogomet, čeprav, kot pravijo v domačem taboru, igrišče še ne bo povsem nared. A primernih igrišč v okolici in prostih terminov ni, in druge možnosti, kot da naposled igrajo prvo tekmo pred svojimi navijači, ni bilo.

Vse oči bodo uprte v zeleno-bele, razprodaja točke z neodločenimi izidi je prevelika, pred vrati je prva tekma v konferenčni ligi. Za trenerja Victorja Sancheza, ki je, kot je povedal, prvič v vlogi, ko tekmuje za lovorike, je izzivov več kot preveč. Da gre Olimpiji veliko lažje z Raulom Floruczem, je razkril tudi pokalni dvoboj sredi tedna. A je Avstrijec tudi »steklen«, Sanchez mora paziti, koliko in kako ga bo uporabil.

Lendava: Nafta – Mura (sobota, Rade Obrenović, 15): Prekmurski derbi je velika priložnost za soboške ambicije in plačnika Georga Junčaja. Bolj prvinskega dvoboja v 1. SNL Američan ne bo videl, povrhu bo tekmovalen: tudi Lendavčanom točke prinašajo veliko, a še več gostom, ki morajo zadržati priključek z najboljšimi, potem pa ... bo vse odvisno od »strica iz Amerike«. Domači madžarski strici so bolj ali manj ravnodušni. Pomembneje jim je, da tudi skozi nogomet utrjujejo svoj »manjšinski« vpliv.

Prva liga Telemach Olimpija 9 5 4 0 15:4 19 Maribor 9 5 3 1 19:8 18 Celje 9 5 2 2 16:11 17 Bravo 9 4 4 11 14:7 16 Mura 9 5 1 3 12:10 16 Koper 9 4 2 3 9:4 14 Primorje 8 3 0 5 9:17 9 Nafta 9 2 0 7 8:20 6 Radomlje 8 1 2 5 6:12 5 Domžale 9 0 2 7 5:20 2

Ljubljana: Bravo – Celje (Aleksandar Matković, 17.30): Prvaki so se v Celju pod taktirko Damirja Krznarja še rešili in edini od trojice velikih premagali Šiškarje. Nadaljevanje sezone je bilo manj uspešno in predvsem srečno. Kot je bilo sredi tedna v pokalnem dvoboju v Slovenskih Konjicah. Izid 3:0 je varljiv, trpeli so, k sreči si je kanček samozavesti povrnil strelec dveh golov Aljoša Matko. Tudi drugi dvoboj proti Bravu v sezoni ima za Celjane veliko težo, saj šteje vsaka točka v prvenstvu. Šteje tudi dobro vzdušje pred sredinim startom v konferenčni ligi, prav tam, kjer so lansko leto pripravili eno od največjih kvalifikacijskih presenečenj: v Guimaraesu.

Koper: Koper – Kalcer Radomlje (nedelja, Denis Halilović, 17.30): Koprčani imajo dovolj, 270 minut brez gola in tudi z nekaj smole ter nesreče s sodniškimi odločitvami jih je oddaljilo od tekmecev z vrha. Radomljani so glede na položaj na lestvici ustrezni tekmeci za peto zmago v sezoni, a tesno in težko izgubljajo.

Domžale: Domžale – Maribor (Denis Šabanagić, 20.15): Domžalčane šele po reprezentančnem premoru čaka liga po njihovi meri, do takrat naj le trenirajo. Mariborčanom v pisarnah že dirigirajo plačniki Turki, le še na papirju ne. Imajo vse za bitko za naslov, za uglašenost in pripravljenost vseh okrepitev ter za zmage pa je odgovoren Ante Šimundža.