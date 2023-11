V Španiji preseči dosežek iz Portoroža leta 2003

Odštevanje se končuje, slovenska ženska teniška reprezentanca bo v soboto odpotovala v Sevillo na prizorišče finalnega turnirja za pokal Billie Jean King, sicer pa med ljubitelji te športne panoge še vedno precej bolj znan po imenu pokal Fed.

Prvič doslej bodo naše igralke nastopile v tem sklepnem dejanju, v čigar skupinskem delu se bodo pomerile z Avstralijo v torek in Kazahstanom v petek, uvrstitev v metropolo španske regije Andaluzija pa je primerljiva z dosežkom izpred 20 let in takrat nastopom v četrtfinalu omenjenega pokala federacij.

Leta 2003 spektakularen dvoboj

Poleti 2003 je Portorož doživel spektakularen dvoboj Slovenije (Katarina Srebotnik, Maja Matevžič. Tina Pisnik, Tina Križan) in Rusije, pri kateri sta udarno moč predstavljali takrat nacionalni športni zvezdnici Jelena Dementjeva in Anastasija Miskina. Naše junakinje le niso bile kos favoritinjam, pozneje – v letih 2004 in 2005 – dvakrat zapored zmagovalkam tega tekmovanja.

»Sedanjo zgodbo smo začeli leta 2017 z zveznim kapetanom Andrejem Kraševcem. Takrat smo sestavljali ekipo okrog dveh vodilnih igralk naše teniške prihodnosti Tamare Zidanšek in Kaje Juvan, zdaj smo na novi pomembni točki,« je pred odhodom v Sevillo dejal direktor domače krovne teniške zveze Gregor Krušič.

Kraševec pa je ob tem dodal: »Na začetku so bili pred nami težki časi v II. evro-afriški skupini, zadnje tri reprezentančne akcije, lanske kvalifikacije v Turčiji in nato tekmi s Kitajsko v Velenju ter z Romunijo v Kopru, pa so bile fenomenalne. In tako kot doslej ostajam pri tem, da bodo naše možnosti za uspeh v prihodnjem tednu v razmerju 51:49.«

Brez Avstralk med elito

Prepričan je, da sta tudi favorizirani vrsti Avstralije in Kazahstana premagljivi. In če bi to komu zvenelo nemogoče, je ob tem treba vedeti, da avstralska vrsta zdaj nima niti ene igralke med svetovno elito, najvišje je Kimberly Birrell na 100. mestu lestvice WTA, ravno med našima dvema udarnima adutoma – Tamara Zidanšek je 98., Kaja Juvan pa 102.

Kazahstan seveda stavi na Jeleno Ribakino, št. 4 te svetovne lestvice teniških igralk, toda obenem je tudi vprašljivo, v kakšnem stanju bo prišla v Sevillo iz Cancuna v Mehiki, kjer v teh dneh igra na finalnem turnirju osmih najboljših posameznic sezone. Tam je denimo tudi vodilna igralka na svetu Iga Świątek, ki je tudi zavoljo tega gostovanja na mehiškem prizorišču že vnaprej odpovedala nastop za reprezentanco Poljske.