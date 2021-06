V kotlu bo manjkal samo Roglič

Kolesarski svet odšteva dneve do vrhunca sezone, Toura, ki se bo v Brestu začel v soboto, 26. t. m., in končal v Parizu v nedeljo, 18. julija. Za kolesarje so zadnja obveznost pred potjo v Francijo državna prvenstva. Slovensko gosti Koper, kjer je v četrtek Jan Tratnik presenetil tudi Tadeja Pogačarja. Bo šampion lanskega Toura vrnil udarec na cestni preizkušnji?

»Koga pa ni presenetil razplet vožnje na čas, čeprav ni nič tragičnega, če Pogačar ne zmaga na DP. To zanj ni težava pred Tourom, na prvenstvo je prišel sredi priprav. Na dirki po Sloveniji je pred tednom dni deloval suvereno, vendar na njej nikoli ni šel na vso moč, saj je bila konkurenca preveč omejena,« je nekdanji slovenski profesionalec Martin Hvastija analiziral obalno uro resnice, v kateri je Jan Tratnik na 31,5 km dolgi trasi za 9 sekund ugnal Jana Polanca, Pogačarja pa za kar 34 sekund. »Tratnik je izkoristil dobro formo na koncu tekmovalnega obdobja, za njim je veliko težkih dirk, glava je utrujena, noge pa so ga še dobro nesle,« je o uvodnem dejanju koprskega DP še povedal Hvastija. Favoriti iz Bahraina Victoriousa

Vrhunec dogajanja na Obali bo jutrišnja cestna preizkušnja profesionalcev, ki bodo za 172 km in 1650 višinskih metrov 10-krat prekolesarili krog od Bonifike na Markovec in skozi Žusterno nazaj pred olimpijski bazen. Za popoln slovenski spektakel bo manjkal lanski prvak Primož Roglič, ki bo na start Toura prišel z višinskih priprav v Tignesu. Zato pa bodo v koprskem kotlu (start ob 14. uri, cilj je predviden nekaj po 18.) dirkali vsi drugi. Pogačar in Polanc za UAE, Matej Mohorič, Domen Novak in Tratnik za Bahrain Victorious, rekonvalescent po covidu-19 Luka Mezgec za BikeExchange, Žiga Jerman za Androni Giocattoli, Jani Brajkovič, ki zaključuje kariero, Kristijan Koren, ki se je vrnil po dopinški kazni ... In kajpak domače zasedbe s kontinentalnima Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic na čelu​.



»Trasa je odprta za vse možne odločitve, ni pretirano lahka in ni neskončna zahtevna. Pričakujem, da kolesarji ne bodo čakali do zadnjega kroga in bo odločitev padla že prej. Favoriti so člani Bahraina Victoriousa, saj so dovolj močni, da nadzirajo dirko. Pri tekmecih je vprašanje, kdo bo stopil v koalicijo s kom, s kom bodo dirkali Polanc, Pogačar, Jerman, Mezgec. Slednji lahko zmaga, vendar bo potreboval veliko prijateljev. Slovenske ekipe? Čudež bo, če bo kdo konkurenčen fantom iz svetovne serije,« na kakovostni prepad med najboljšimi legionarji in tistimi, ki se še kalijo v domačem okolju, opozarja Hvastija.



Tako kot številne ga je presenetila novica, da Polanc ne bo del Pogačarjeve podporne ekipe na Touru: »To težko komentiram, je interna odločitev ekipe, moje mnenje pa je, da je napačna.«

