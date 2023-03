V dolini pod Poncami se je vzdignil nad vse vrhove

Po vseh grenkih pilulah, ki so jih morali slovenski skakalci in skakalke požreti na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, osvojili so le bronasto odličje v tekmi mešanih ekip, je bilo včeraj v dolini pod Poncami tudi nekaj sladkega. Timi Zajc si je namreč v preizkušnji na veliki skakalnici priskočil zlato odličje in tako le še žlahtno potrdil dobro razpoloženost, ki jo je kazal že na treningih in v kvalifikacijah. Temelje za najsijajnejšo žlahtno kovino je položil že v prvi seriji, izrabil je dobre vetrovne pogoje, drugi pri vrhu večinoma niso imeli podobnih in so dobivali pribitke pri točkah zaradi neugodnega vetra. Poleg tega je glavni slovenski reprezentančni trener Robert Hrgota za dodatne točke za njegov skok zahteval znižanje naleta, Zajc je vseeno potegnil do 137,5 metra, kar je bila najboljša daljava uvodne serije.

V drugo je 22-letni član SSK Ljubno BTC dokončal posel, pristal je pri 137 metrih, tudi to je bila najboljša daljava druge serije (dobil je še 5,6 točke vetrovnega dodatka), in si prislužil svoje drugo odličje na SP, oba ima iz letošnje Planice, uvodnega si je pribojeval v že omenjenih mešanih ekipah. »Danes je bil moj dan. Skakalnica mi je resnično všeč, na njej res dobro skačem, bil sem tudi samozavesten. Osvojitev zlate kolajne na domači skakalnici mi bo za večno ostala v spominu, to je eden najlepših dni mojega življenja. Dodal bi še, da sem izpustil poskusno serijo in bil pred prvim skokom kar malce živčen,« je po triumfu povedal Timi Zajc. »Timi je v prvi seriji naredil manjšo napako, oba sva se zavedala tega. Bil je malce nervozen pred začetkom. Pred drugo serijo sem mu rekel: 'Veš, kaj moraš storiti in s tem popraviti napako.' Odlično je odskočil, potihoma sem verjel, da bo to dovolj za zlato odličje. Resnično je bil najboljši,« je videno ocenil glavni trener Robert Hrgota.

Veter spet krojil po svoje

Srebrno odličje je osvojil Rjoju Kobajaši, slednji je sicer dobil šele svojo drugo odličje na nordijskih svetovnih prvenstvih, pred štirimi leti je bil bronast z Japonsko na ekipni tekmi. Dawid Kubacki je z bronasto kolajno Poljski po naslovu svetovnega prvaka Piotra Żyłe na srednji napravi prislužil drugo žlahtno kovino na SP v Planici. Anže Lanišek je na koncu osvojil 11. mesto, v prvi seriji je letel v zahtevnih razmerah in se moral zadovoljiti s 14. mestom, z Dawidom Kubackim sta imela denimo največji pribitek zaradi vetra v hrbet, kar 11,9 točke. Žiga Jelar je tekmovanje končal na 16. mestu, Domen Prevc na 21.