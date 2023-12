V Bratislavi zadnjih 90 minut

Vremenske razmere so bile močnejše od nogometnih želja in načrtov: prvenstvena sezona se bo konec tedna namesto s tekmami 20. kroga končala z včeraj že drugič odpovedanima tekmama 17. kroga med Rogaško in Aluminijem ter Celjem in Koprom.

Najprej so ju želeli izpeljati danes, vendar vremenske napovedi niso bile najboljše, zaradi česar je vodstvo tekmovanja poseglo po najbolj logični potezi in druge prvoligaše poslalo na zimski odmor. Tekmi v Rogaški Slatini (13.00) in Celju (15.00, od 30. minute) bosta v soboto, s čimer bo volk sit in koza cela. V že tako kaotičnem prvenstvenem finišu, ki je najbolj doslej razgalil največjo slabost in težavo hkrati v slovenskem klubskem nogometu, neustreznost igrišč, ne bo klubov s tekmo manj, zaradi česar bi bila regularnost tekmovanja postavljena pod vprašaj.

Skupina A Para 6. kroga: Slovan – Olimpija (21.00), Lille – Klaksvik (21.00); vrstni red: Lille 11, Slovan 10, Klaksvik 4, Olimpija 3.

Konec ligaškega prvega dela sezone še ne pomeni odmora za nogometaše Olimpije, ki bodo nocoj v Bratislavi postavili piko na i na svojo prvo evropsko jesen v enem od klubskih tekmovanj. V 6. krogu konferenčne lige bodo slovenski prvaki izzvali slovaškega šampiona Slovan, ki si je že zagotovil napredovanje v šestnajstino finala. Zeleno-beli se bodo tekmecem poskušali oddolžiti za minimalen poraz v Stožicah in na lestvici prehiteti tudi Klaksvik, ki gostuje pri vodilnem Lillu.

Prva Liga Telemach Vrstni red: Celje 44, Olimpija 37, Koper 30, Maribor in Bravo po 29, Mura 25, Domžale 23, Kalcer Radomlje 17, Aluminij 15, Rogaška 11.

Za prestiž in evre

Odločitev o koncu 1. SNL je najbrž osrečila Ljubljančane, čeprav se lahko v soboto njihov zaostanek na lestvici za Celjani poveča s sedmih točk na 10. Toda hkrati je trener Zoran Zeljković lahko čez noč spremenil taktične in kadrovske načrte za današnji dvoboj, ki bo morda prinesel tudi zajetnejši zaslužek, saj bi za zmago klub prejel dodatnih 500.000 evrov ali 166.000 € za remi. Doslej so zeleno-beli v KL zaslužili 3.440.000 €. »Olimpija mora znati igrati takšne tekme in verjamem, da bomo to tudi pokazali,« je napovedal Zeljković.