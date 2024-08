V boj tudi Jan Oblak

Tretji konec tedna v avgustu je dokončno dvignil na noge navdušence nad najmočnejšim klubskim nogometom v Evropi. Zadnje kandidate za nastop v zgodovinski sezoni lige prvakov loči do sanj le še en dvoboj, v tradicionalnih ligah stare celine pa so že zagnali motorje. V sezoni 2024/25 bo meril najvišje tudi Atletico Madrid, ki bo razkril svoje znanje šele drevi (21.30) v Villarrealu.

V majici Atletica pričakuje novo sezono samozavestno tudi vratar Jan Oblak, zanj bo to enajsta zaporedna sezona v Madridu, potem ko je leta 2014 zapustil Benfico. Škofjeločan, eden najvidnejših akterjev minulega eura v Nemčiji, razmišlja podobno kot trener Diego Simeone: napočil je čas za prvo lovoriko Atletica po letu 2021, ko so rdeče-beli šokirali v ligi tudi Real Madrid in Barcelono.

Griezmann in Lewandowski

Atletico je odštel poleti 75 do 95 milijonov evrov ManCityju za napadalca Juliana Alvareza. Ob njem sta okrepila jato še francoski branilec Robin Le Normand (35 mio evrov, Real Sociedad) in Norvežan Alexander Sørloth (32 mio, Villarreal), nazadnje eden bolj zanimivih napadalcev v španskem prvenstvu. Klub so zapustili Alvaro Morata, Saul Niguez in Memphis Depay. Kolektiv bo kljub vsemu še vedno držal skupaj izkušeni Antoine Griezmann (33), tako kot drži pokonci kolektiv Barcelone poljski ostrostrelec Robert Lewandowski, ki bo v sredo dopolnil 36 let. Slednji je zabil oba gola za popoln zasuk tekme v Valencii (1:2), po katerem je uspešno začel novo poglavje na klopi Barcelone trener Hansi Flick.

Lamine Yamal je zaznamoval tudi tekmo Barcelone v Valencii. FOTO: Pablo Morano/Reuters

Barcelona je edina ekipa v zadnjih desetletjih, ki je tekmo španskega prvenstva začela s tremi igralci kategorije U-18. Prvič letošnjega maja z Almerio, drugič prav v soboto v Valencii: to so bili Lamine Yamal, ki je 13. julija dopolnil 17 let, njegov vrstnik Pau Cubarsi in leto starejši Hector Fort (maja je igral še Marc Bernal).