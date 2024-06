Uspeh in odhod v Nemčijo s pozitivnimi občutki

Če je še včeraj prevladovalo nelagodje zaradi selektorjeve odločitve o končni zasedbi za evropsko prvenstvo, bo v današnji generalki slovenske reprezentance pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo, pripravljalni tekmi proti Bolgariji, lahko zavladala sproščenost. Lepšega izhodišča si selektor Matjaž Kek ne bi mogel zaželeti, tekmeci delujejo kot Armenci, pisani so na kožo slovenski selekciji in igralnim načrtom. Popoldanski dvoboj ob 15. uri bo povsem v službi prve tekme na euru proti Danski v Stuttgartu.

Veliko skrivanja taktičnih podrobnosti pred danskimi, srbskimi in angleškimi skavti ne bo, tudi Kek potrebuje stvaren vpogled v stanje najboljših nogometašev, vključno s proti Armeniji odsotnim najdragocenejšim igralcem Benjaminom Šeškom. Zaradi nekaterih težav, kot je pojasnil, proti Bolgariji ne bo mogel računati le na Benjamina Verbiča. Kar na nek način že pomeni, da je Jan Mlakar zmagovalec internega dvoboja z nepredvidljivim Vojničanom.

Pred zadnjo tekmo pred velikim tekmovanjem je uganka, kaj je najbolj koristno za selektorja, zmaga ob dobri igri, zmaga ob slabi igri, poraz ... Preizkušnja z Armenijo je sodila v krog rutiniranih zmag brez sijaja v igri. »Pripravljalne tekme so včasih koristne za preverjanje in vpogled v trenutno formo. Treningi in tekme dajo osnovno informacijo, kdo lahko igra. Nekaj poškodb je še in tudi te bodo narekovale izbor igralcev za tekmo z Bolgarijo,« je na novinarski konferenci v pripravljalni bazi na Brdu pri Kranju povedal Kek, ki je vedno prisegal na odziv nogometašev na treningih.

Miha Blažič je nared za igranje na evropskem prvenstvu v Nemčiji. FOTO: Lorraine O'Sullivan/Reuters

Kaj želi, koga še želi preizkusiti in na katerem položaju, ni skrivnost. Najprej najbolj idealnega partnerja Jaki Bijolu na stoperskem položaju in levega bočnega branilca. Erik Janža je dobil priložnost proti Armeniji, zdaj naj bi jo še Jure Balkovec. Tudi vrnitev Jana Oblaka v vrata se zdi logična, vse drugo bo odvisno od selektorjevih želja. Pa jih res nima veliko, kar je potrdil tudi sam: »Slovenija je bila skozi kvalifikacije in v marčevskem terminu prepoznavna, teh temeljev ne bom rušil.« To naj bi držalo kot pribito, toda ob koncu klubske sezone je vzniknil velemojster Josip Iličić. Tudi proti Bolgarom bi utegnil dobiti svojih »pet minut« in še dodatno zamajati Kekovo osnovno izhodišče.

Kek določil igralce za EP Selektor Matjaž Kek je po petkovem treningu sporočil seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na evropskem prvenstvu v Nemčiji med 14. junijem in 14. julijem. S seznama so odpadli Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg), Miha Zajc (Fenerbahče) in Luka Zahović (Pogon Szczecin). »Pri končni odločitvi je bil prisoten tudi taktičen načrt, na prvenstvo ne moremo s preveč napadalno usmerjenimi igralci. Izhajam namreč iz tega, da verjetno proti ekipam, s katerimi igramo, ne bomo napadali devetdeset minut,« je dejal Kek. Seznam Slovenije – vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Igor Vekić (Vejle); obrambni igralci: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznanj), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Soči), Erik Janža (Gornik Zabrze), Žan Karničnik (Celje), Petar Stojanović (Empoli); zvezni igralci: Timi Max Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Tomi Horvat (Sturm), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodø/Glimt); napadalci: Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Bordeaux).

Še brez zmage proti Bolgariji

Kekova drža je primerna njegovim bogatim izkušnjam. Tekmeci in njihova forma ga (še) ne zanimajo. »Mi smo najpomembnejši, iz tega izhajamo in to želim vcepiti igralcem. Uvrstitve na velika tekmovanja za nas niso nekaj samoumevnega, toda imamo svoje izzive, poglede in smo dejansko tudi veseli,« bi bil Kek še najbolj vesel, če bi igralci sprejeli vse njegove zamisli.

Bolgarija, ki je kljub reprezentančni krizi, zaradi katere najboljši klub v državi Ludogorec svojim trem reprezentantom ni dovolil nastopa, je dovolj močna in tudi privlačna. V štirih medsebojnih tekmah je Slovenija še ni premagala. Pred šestimi leti v Stožicah v ligi narodov je bila Bolgarija boljša z 2:1, povratna tekma v Sofiji pa se je razpletla brez zmagovalca z 1:1. Strelec edinega slovenskega gola v Stožicah je bil Miha Zajc, v Sofiji Andraž Šporar.

»Želji sta zmaga in odhod v Nemčijo s pozitivnimi občutki,« je utrip slačilne predstavil Šporar, še eden iz paketa zanesljivih. Toda napadalec Panathinaikosa, ki mu vsaka minuta igre pride prav, ni velika Kekova skrb. V Nemčiji bo potreboval res štiri odlične napadalce. Žan Vipotnik je, kar zadeva zdravje in telesne moči, nared, drugi Žan in tretji ali četrti na interni rang lestvici napadalcev, Celar, pa ves teden bije bitko s poškodbo gležnja.