Urška in Tadej skrbita za podmladek

Slovenija ni edinstvena le zaradi uspehov, ki jih nizajo njeni kolesarji, temveč bržčas tudi po tem, da najboljši kolesar in najboljša kolesarka živita pod isto streho. Tadej Pogačar in Urška Žigart sta se podala na skupno pot, na kateri vsak po svoje postavljata mejnike. Skupaj bosta, kot kaže, poskrbela tudi za moško in žensko kolesarsko prihodnost pri nas.

Za najboljšim in najlepšim kolesarskim parom, kot ju je na podelitvi Rogovega zlatega kolesa nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković, je najuspešnejša sezona doslej. Tadejeva se je zmagami na Giru, Touru in SP v Švici zapisala v anale svetovnega kolesarstva. Urška je zmagi slavila na obeh preizkušnjah DP, ob tem pa z vidnimi uvrstitvami na svetovni sceni, nazadnje s 4. mestom na dirki po Emiliji, sebi in drugim dokazala, da se tudi v njej skriva potencial za velike uspehe.

»Prejšnja leta so tudi nakazovala, da napredujem. Nismo pa vsi tako hitri, kot je bil Tadej. Vsako leto izboljšam več malenkosti in napredujem. Začelo se je kazati, kar je bilo ves čas v nogah. Upam, da bo naslednja sezona še boljša,« o napredku pravi Urška, ki ima najmočnejšega partnerja za trening na svetu.

Od domačih začetkov do Remcove ekipe

Nekoč sta bila klubska kolega, spoznala sta se na skupnih pripravah moške in ženske vrste Roga in se v barvah ljubljanskega kluba prebijala med profesionalce. Tadej je moral za to podpisati pogodbo z ekipo UAE, Urška je sprva lahko ostala doma, saj je ekipa Ale BTC City Ljubljana sodila v najvišji tekmovalni razred.

Tadej je zelo zgovoren in ne skriva prav veliko.

Po štirih letih pri avstralski ekipi Jayco Alula pa se je odločila za dres belgijske ekipe Ag Insurance Soudal, pri kateri v moški konkurenci dirka eden on največjih Tadejevih tekmecev Remco Evenepoel. Alfa in omega belgijske zasedbe, kontroverzni Patrick Lefevere, se je pošalil, da so Urško angažirali tudi zato, da bodo imeli podrobnejše informacije o tem, kaj počne Pogačar. »Patricka sem spoznala, vem, kaj včasih govori v medijih, vendar so to le kosti za glodanje. V resnici je prijeten gospod. V vsaki šali je sicer nekaj resnice, vendar je Tadej zelo zgovoren in ne skriva prav veliko,« je Urška prepričana, da bo težko spremeniti razmerja moči na cesti, na kateri je Pogačar letos prevladoval.

Tudi on je podpisal novo pogodbo, sodelovanje z UAE je podaljšal do leta 2030 ter bo po pisanju italijanskih medijev prejemal osem milijonov evrov osnovne plače na sezono, ki bi jo lahko dodobra povečali bonusi za zmage. Bolj kot o povečevanju ali zapravljanju bogastva razmišlja o tem, kako bi ga del vrnil okolju, v katerem je zrasel.

Leta 2021 je s sodelavci ustanovil Pogi Team, v katerem se kolesarskih veščin uči okoli 200 nadobudnih kolesarjev. Kmalu se jim bodo pridružile kolesarke v Pika Teamu, ki bo ime dobil po Urškinem vzdevku. »Ogromno ljudi se trudi, da bo z novim letom steklo delo v dekliški ekipi. Dresi so že v nastajanju,« je Urška razkrila o načrtih s podmladkom nežnejšega spola.