Ugnal Obradovića, bo tudi dvome?

Slovenske košarkarice bodo jutri v Stožicah začele svojo četrto avanturo na evropskih prvenstvih na tekmi z Veliko Britanijo (18.00). Ob prvih treh nastopih je bila njena najvišja uvrstitev 10. mesto v letih 2019 in 2021, v 11 dvobojih je iztržila štiri zmage. Izkupiček bo poskušala popraviti pod vodstvom Georgiosa Dikaioulakosa, ki se je pogumno lotil dela z močno pomlajeno reprezentanco, v kateri je le pet udeleženk zadnjega EP.

»Zelo sem zadovoljen z opravljenim v pripravljalnem obdobju. Pomembna naloga je pripadla predvsem izkušenim košarkaricam, saj so odlično vpeljale članice mlajšega rodu. Soigralkam so pokazale pomen reprezentance in jim bile za zgled s predanim delom. Teja Oblak in Eva Lisec sta vodji na igrišču in v slačilnici, prav vse pa so podredile ego skupnemu pričakovanju,« pred začetkom prvenstva poudarja 54-letni Grk.

Ob prihodu ga je pričakala velika skepsa, čeprav gre za priznanega strokovnjaka s koreninami v nekdanji Jugoslaviji. V igralskih dneh je branil barve Prištine, Trepče in sarajevskega Famosa, v BiH je tudi začel trenersko kariero, ki jo je prekinila vojna na Balkanu. Marsikaj je nadomestil v domovini, med drugim kot pomočnik Slobodana Subotića pri Olympiakosu, nato pa je popeljal košarkarice Athinaikosa do državnega naslova in niza 105 zaporednih zmag.

Edini cilj – igrati bolje

Leta 2011 je bil izbran za absolutno najboljšega trenerja v Grčiji – drugi je bil sloviti Željko Obradović –, kar mu je odprlo vrata uglednih evropskih zasedb. Med drugim je bil strateg evroligašev Fenerbahčeja, Polkowic, Nadežde iz Orenburga in v minuli sezoni italijanskega Schia, s katerim si je prislužil naslov najboljšega trenerja tekmovanja. Bil je tudi selektor Latvije in Grčije, v Sloveniji pa ga čaka povsem drugačen izziv.

»Ker na vseh položajih pogrešamo pomembne košarkarice, smo morali vnesti veliko prilagoditev v napadu in obrambi. Učenje ni bilo lahko, toda z novostmi bomo poskušali zbegati tekmice. Imamo malo visokih adutov, Slovenija bo kljub poskusom dogovora s Kalani Brown iz lige WNBA prvič igrala na EP brez naturalizirane Američanke, a to ni vplivalo na našo marljivost,« ocenjuje Dikaioulakos in ne išče vnaprejšnjih izgovorov ali alibijev.

»Čim manj poskušamo razmišljati o tem, kdo vse manjka zaradi poškodb ali drugih razlogov. Naš strokovni štab se je začel pripravljati že marca takoj po žrebanju skupin za EP. Časa za vadbo smo imeli dovolj, ali bo to dovolj za uspeh, pa bo pokazalo igrišče. Nimam konkretnega tekmovalnega cilja. Edini cilj je, da bi igrali bolje kot dan poprej,« zagotavlja.