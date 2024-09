Trdo življenje Slovencev na Poljskem

Da je poljska moška odbojkarska liga ob italijanski najmočnejše klubsko tekmovanje na stari celini čivkajo že vrabci na vejah dreves ob reki Wisłi. V letošnji sezoni v njej od slovenskih odbojkarjev nastopajo Klemen Čebulj in Gregor Ropret v klubu Asseco Resovia Rzeszów,

Žiga Štern pa v PGE GiEK Skra Bełchatów, katerega trener je slovenski selektor Gheorghe Creţu. Prihodnost Romuna na klopi reprezentance Slovenije bo več ali manj znana prihodnji mesec, starejši od bratov Štern pa je sicer pred sezono zamenjal sredino in zapustil Ślepsk Malow Suwałki. Creţu uvodnega prvenstvenega srečanja Plus lige z ekipo Indykpol AZS Olsztyn ni začel s slovenskim sprejemalcem, v igro je vstopil pozneje in odlično opravil svojo nalogo. Romunski strokovnjak ga je v drugem kolu proti Cuprum Stilon Gorzówu na igrišče poslal od začetka in Bistričan je spet popolnoma zadovoljil vse strokovne kriterije.

Slovenski selektor Gheorghe Creţu je odlično začel klubsko sezono na Poljskem. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

»Naši cilji so jasni, želimo se bojevati za uvrstitev v končnico prvenstva in to je naša glavna prioriteta. Plus liga je tako kot vsako leto ena najmočnejših lig na svetu. Veliko ekip je na izenačeni ravni in pravzaprav lahko vsak premaga vsakogar. Na tej točki klubski proračun ne igra tako velike vloge – vsaka ekipa je sposobna presenetiti in se enakovredno bojevati z vsakomer,« pravi Gheorghe Creţu, ki o nadaljnjem sodelovanju v slovenski reprezentanci tudi dodaja, da še ni razmišljal o prihodnosti.

Medtem, ko je PGE GiEK Skra Bełchatów odlično začel ligaško sezono 2024/25, pa Asseco Resovia Rzeszów spet »preganjajo« stari demoni. Igrati in trenersko voditi podkarpatski klub je pravo »prekletstvo«, to je za uvod začutil tudi novi trener, Finec Tuomas Sammelvuo. Klub ni odigral uvodnega ligaškega dvoboja proti PSG Stal Nysi, saj se je mesto Nysa bojevalo s poplavo, kot drugod v jugozahodni Poljski, nato je v gosteh v vnaprej odigrani tekmi 4. kola v Tarnówu s 3:1 ugnal ukrajinskega predstavnika v poljski ligi Barkom Kažani Lviv. Klemen Čebulj je bil igralec tekme, na drugi, Resovia je izgubila (0:3) na gostovanju pri prvaku, klubu Jastrzębski Węgiel, pa ga je Sammelvuo zamenjal v drugem nizu in nato ni več stopil na igralno površino.

Žiga Štern blesti v dresu poljskega kluba PGE GiEK Skra Bełchatów. FOTO: Črt Piksi

Značilnosti igre poljskih klubov so malce drugačne od italijanskih.

Potrebujejo čas

Navijači in televizijski komentatorji pa ne lajšajo življenja novemu podajalcu ekipe iz Rzeszówa Gregorju Ropretu. Posebej stroka ga je, tudi neupravičeno, saj je potreben čas za uigravanje s soigralci, vzela na zob, pravijo, da se je prvič v močnem klubu znašel v vlogi prvega organizatorja igre, in odkrito pravi, da igra slabo. Še posebej se kritizira, takšno mnenje imajo tudi navijači na socialnih omrežjih, sodelovanje s francoskim korektorjem Stephenom Boyerjem, torej, da slednji v napadu dobiva premalo žog. Ne moremo se znebiti vtisa, da Ropret tudi še premalo za srednje blokerje nastavi napad iz prvega tempa. Televizijski strokovnjaki dodajajo, da bi radi videli uspešno napadalno sodelovanje Ropreta in Čebulja, kot to odlično počneta v slovenski izbrani vrsti.

Tudi Gregor Ropret, na Poljsko je prišel iz kluba Perugia, je že sam poudaril, da prilagajanje na močno poljsko prvenstvo ne bo šlo čez noč. »Zagotovo bom potreboval nekaj časa, da se prilagodim ligaškim pogojem na Poljskem, saj menim, da so značilnosti igre poljskih klubov malce drugačne od italijanskih. Raven je vsekakor zelo dobra,« meni slovenski reprezentančni organizator igre. Težava je tudi v tem, da po dolgih letih frustracij, Asseco Resovia Rzeszów je bil nazadnje prvak leta 2015, in zaradi visokega proračuna klub in navijači uspehe pričakujejo »skoraj« takoj.