Toni Vodišek osvojil olimpijsko medaljo!

Koprski kajtar Toni Vodišek je na olimpijskih igrah v Franciji v morju pred Marseillom osvojil srebrno medaljo, drugo slovensko odličje na teh igrah. Zmagal je Avstrijec Valentin Bontus, ki se je v finale prebil po polfinalni zmagi v skupini, v finalu pa je dobil tri plove zapored. Bron je osvojil Singapurec Maximilian Maeder.

Štiriindvajsetletni Vodišek je v finale prišel kot prvi po rednem delu in je prenesel dve zmagi. Tako bi mu že zgolj ena v finalu zadostovala za skupno slavje, a mu to ni uspelo. Bontusu je namreč uspel preobrat, potem ko se je v finale uvrstil kot tretjeuvrščeni brez prenešenih zmag.

Avstrijec, tretji letos na SP, je dosegel največji uspeh v karieri. V novem olimpijskem razredu je do brona prišel 17-letni Maeder, prvi na svetovni lestvici, ki je letos ubranil naslov svetovnega prvaka. Kot četrti je tekmovanje končal Italijan Riccardo Pianosi, letošnji svetovni in evropski podprvak.

Vodišek je imel priložnost, da osvoji zlato že v četrtek, a je v edini finalni regati ta dan zmagal Bontus. Sledila je prekinitev tekmovanja in prestavitev na današnji dan.

Že pred začetkom je prejel dve kazni

Ta se za Vodiška ni začel dobro. Že pred začetkom je prejel dve kazni. Ker je zamudil na start, je prejel 0,5 točke, ker ni imel čelade pred začetkom tekmovanja za pregled opreme na vidnem mestu, pa še dodatne 0,6 točke, so sporočili organizatorji. Tako je imel že pred začetkom druge regate finala več kot točko pribitka. Tako mu niti zmaga v drugi finalna regati, prvi regati dneva, ne bi prinesla zlate medalje.

Po skoraj dvournem čakanju na veter, start je bil sprva predviden ob 12.13, so se finalisti naposled na tekmovališče odpravili ob 13:50. V drugi finalni regati pa je Bontus edini šel po drugi strani regatnega polja in je na prvi boji pridobil veliko prednost, drugi je bil Vodišek, ki pa je zaradi kazni nato padel še za eno mesto.

Četrta slovenska medalja v jadranju

Vodišek je v tretji regati finala kot zadnji prečkal startno črto in je šel za razliko od preostale trojice na drugo stran regatnega polja, po isti kot v prejšnjem plovu Bontus. A Koprčanu ta odločitev ni prinesla uspeha in je kot zadnji prišel na prvo bojo, s 47 sekundami zaostanka za vodilnim Pianosijem. Sledil je padec Slovenca, že v naslednji stranici pa je povedel Bontus, ki je vodstvo obdržal do konca in s tem osvojil skupno zmago.

S srebrom je Vodišek osvojil četrto slovensko medaljo v jadranju. Pred njim je trikrat stal na zmagovalnem odru le Vasilij Žbogar.