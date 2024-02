To je po Niki Križnar in Niki Prevc tretja slovenska mladinska svetovna prvakinja

Slovenija je na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici osvojila prvi dve odličji. Na tekmi na srednji skakalnici je zmagala Tina Erzar, njen uspeh je s tretjim mestom dopolnila mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj. Med Slovenki, ki sta bili po prvi serija na prvih dveh mestih, se je vrinila Avstrijka Julia Mühlbacher.

Erzar, ki je po Niki Križnar in Niki Prevc tretja slovenska mladinska svetovna prvakinja, je bila prepričljiva v obeh serijah, na koncu pa je najbližjo zasledovalko premagala za 15,4 točke.

»Zelo sem ponosna, da mi je uspelo pokazati sproščen drugi skok in tudi prvega v bistvu. Sami skoki so se mi res poklopili, res sem vesela, da mi je to uspelo prikazati pred domačim občinstvom,« je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Erzar.