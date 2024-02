Petra Prevca oblile solze, razkril, kaj je na njegovo odločitev rekla družina

Peter Prevc, eden najuspešnejših slovenskih športnikov, je v Planici sklical izredno novinarsko konferenco. »To je moja zadnja sezona kot profesionalni športnik. Odločitev je trajala kar nekaj časa. Na koncu sem se razsodno odločil. Srce je narekovalo, da si odprem novo stran življenja. Kaj točno bom počel naprej, še ne vem čisto točno, a o tem se bomo pogovarjali čez 47 dni. Zdaj še nadaljujem sezono, ki je v teku,« je uvodoma dejal.

»Iz srca sem hvaležen vsem trenerjem, sotekmovalcem, smučarski zvezi, pokroviteljem, svojim prijateljem in seveda družini, ki je vedno stala ob meni,« je nadaljeval Peter, preden se je osebno zahvalil ženi, otrokoma, bratoma in sestrama ter staršem, pri čemer so ga premagala čustva in oblile solze.

»Bil sem 15 sezon v svetovnem pokalu. Vmes sem dosegel veliko uspehov. Vesel sem, da je v tem času šport z menoj rasel in je zdaj kar na visoki in kar zadovoljivi ravni,« se razmaha smučarskih skokov v Sloveniji veseli Prevc. Če bi bila letošnja sezona zanj še uspešnejša, to ne bi spremenilo njegove odločitve o športni upokojitvi. »Mogoče bi se kot nosilec rumene majice še toliko lažje odločil za slovo.«