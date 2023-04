Tami zdaj že kot Primorka

Že dolgo je jasno, da zbor slovenske ženske teniške reprezentance vedno znova prinaša dobro voljo in tudi zvrhan koš optimizma. Tako je bilo nazadnje pred natanko enim letom v Turčiji, kjer so si naše igralke priigrale jesensko nadaljevanje kvalifikacij za svetovno skupino, novo poglavje je nato sledilo v Velenju ob senzacionalni zmagi nad Kitajsko, zdaj pa je Slovenija na zadnji stopnici pred elitnim razredom. V najmočnejši postavi, torej tudi s Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan, se bo v Kopru pomerila z Romunijo.

Prihod na Obalo razkriva zanimanje za ta dogodek, ki bo jutri in v soboto v športnem parku Bonifika. V tem delu naše dežele so sicer teniški zanesenjaki vajeni velikih predstav, zlasti v Portorožu, zdaj je napočil za novo reprezentančno zgodbo: v primeru zmage bi naša izbrana vrsta pisala novo veliko poglavje, podobno tistemu pred 20 leti, ko so se Katarina Srebotnik in kolegice uvrstile v sanjski četrtfinale svetovne skupine proti takrat zelo močni Rusiji.

Pogosto vadi na Bonifiki

Domača vrsta bo tokrat popolna, proti Kitajski namreč Zidanškove ni bilo. Včeraj je bila 25-letna Konjičanka na novinarski konferenci v starem koprskem mestnem središču. Štajerka se počuti že kot Primorka. »Bo kar držalo. V tukajšnji bližini bivam že dve leti, prestopila sem h koprskemu teniškemu klubu, pogosto vadim na Bonifiki,« ni skrivala. Obenem je izžarevala pozitivno energijo in dobro voljo, četudi so za njo zahtevni turnirji onstran Atlantika in se je komaj dobro vrnila z zadnje preizkušnje v Kolumbiji.

»Ne čutim utrujenosti. Življenje se mi je spet lepo sestavilo, kar je očitno videti,« se je nasmejala in dejansko delovala povsem drugače kot v prejšnji sezoni, polni turbulenc in različnih težav. Zlasti zdravstvene so ji prekrižale številne načrte, je ena tistih, ki je dolgo okrevala po okužbi s koronavirusom. Obenem je prišlo tudi do sprememb v njenem trenerskem štabu. Zdaj vadi pod vodstvom španskega strokovnjaka Alejandra Garcie Cenzana, ki je med drugim sodeloval tudi z Rafaelom Nadalom in Carlosom Alcarazom.

V Kopru bo skupaj s Kajo Juvan predstavljala udarno moč naše ekipe, kar je na novinarski konferenci potrdil tudi zvezni kapetan Andrej Kraševec. »Tu ni skrivnosti, to sta naši vodilni igralki,« je dejal v pričakovanju današnjega žreba. A svojo priložnost bo morda dočakala tudi Nina Potočnik, ki je imenitno nastopila ob Tamarini odsotnost na dvoboju s Kitajsko.