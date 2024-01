Takanašijeva posodila smuči, Loutittova dres

Po prepričljivi zmagi Lovra Kosa in Anžeta Laniška na sobotni superekipni preizkušnji ni veliko manjkalo, pa bi se v slovenskem taboru veselili nove uvrstitve na oder za najboljše v Visli. Kos si je s skokoma, dolgima 127 in 129,5 metra, še četrtič v sezoni svetovnega pokala priboril nehvaležno 4. mesto, tik za njim je pristal petouvrščeni Peter Prevc (125,5 m in 131,5 m), ki se je veselil svoje najboljše uvrstitve v tej tekmovalni zimi.

Za Nemcem Andreasom Wellingerjem (131 m in 128,5 m), ki je osvojil 3. mesto, sta zaostala le za 1,7 oziroma 3,8 točke. Na najvišjo stopnico se je prvič letos zavihtel zmagovalec nedavne novoletne turneje, Japonec Rjoju Kobajaši (131 m in 139,5 m), ki je za 5,1 točke preskočil drugouvrščenega Avstrijca Stefana Krafta (132 m in 129,5 m), ki se je utrdil na vrhu skupne razvrstitve.

Anže Lanišek (135 m in 121 m), ki je bil po uvodni seriji še drugi za Kraftom, je zdrsnil na deveto mesto. Timiju Zajcu (61 m) se je prvi skok povsem ponesrečil, za nameček so ga še – kakor tudi Žaka Mogla v petkovih kvalifikacijah – diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa. Naslednja tekma poljske turneje, v kateri Slovenija vodi z 51,2 točke naskoka pred Avstrijo, bo že v sredo v Szczyrku.

Nika Prevc ima še 69 točk prednosti

Nike Križnar, ki je prvo preizkušnjo v Saporu spremljala zgolj kot gledalka, potem ko niti od tekmic ni dobila ustrezne opreme, velika smola ni vrgla iz tira. Ravno nasprotno; kot da bi jo dodatno podžgala. Na veliko olimpijsko napravo Okurajama je prišla, videla, v kvalifikacijah skočila na 3. mesto in to uvrstitev potem ponovila še na tekmi. S skokoma, dolgima 123 in 125,5 metra, je zaostala le za japonsko zmagovalko Juki Ito (124,5 m in 129,5 m) in drugouvrščeno Nemko Katharino Schmid (122 m in 129,5 m).

1,7 točke je včeraj ločilo Lovra Kosa od stopničk v Visli

»V preteklih letih sem imela tu vedno določene težave, skakalnica mi ni bila všeč. Zdaj bom začela razmišljati malce drugače, in sicer da je vse mogoče, če imaš voljo in si nekaj močno želiš,« se je Križnarjeva, ki je za pičle 0,3 točke ugnala četrtouvrščeno kanadsko svetovno prvakinjo Alexandrio Loutitt (124 m in 126 m), veselila svojih prvih stopničk v Saporu, drugih v sezoni in skupno 26. v svetovnem pokalu.

Nosilka rumene majice Nika Prevc, ki je v sobotnih kvalifikacijah nastopila z dresom Loutittove in smučmi japonske zvezdnice Sare Takanaši, je obakrat pristala na 10. mestu. V soboto je po uvodni seriji še vodila, v finalu pa se ji je iz čevlja odpel zatič, tako da je bila ob doskoku na smuči pripeta zgolj z varovalno vrvico.

Ob Prevčevi, ki ima kot vodilna v skupni razvrstitvi zdaj pred novo najbližjo zasledovalko Juki Ito 69 točk naskoka, sta se med najboljšo trideseterico obakrat prebili tudi Ema Klinec (9. in 14.) in Katra Komar (22. in 25.). »Vesel sem, da je konec preizkušenj v Saporu,« si je oddahnil glavni trener slovenske ženske vrste Zoran Zupančič in nadaljeval: »Po vseh težavah, ki smo jih imeli zaradi nepravočasno prispele opreme, nam tudi tukajšnja skakalnica vedno znova povzroča določene preglavice. Lepo je tokrat skakala Nika Križnar, več pa sem pričakoval od Nike Prevc in Eme Klinec, ki se še ni 'sestavila' nazaj. To sta tekmovalki, ki merita veliko višje.«

Naslednje tri tekme za svetovni pokal bodo prav tako na Japonskem, od petka do nedelje jih bo gostila srednja naprava v Zau.