Švedi razblinili slovenske sanje: rokometašev ne bo na OI v Tokiu

Slovenska moška rokometna reprezentanca ne bo nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu. Na odločilni kvalifikacijski tekmi v Berlinu je izgubila s Švedsko s 25:32 in tako pokopala upe na nov olimpijski nastop.



Slovenski rokometaši so v nemški prestolnici osvojili tretje mesto, na OI so se uvrstili Nemci in Švedi.



Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa so danes zapravili še drugo zaključno žogo za nastop na letošnjih igrah v deželi vzhajajočega sonca. Na sobotni tekmi proti Nemcem so visoko izgubili s 27:36, na današnji tekmi pa so morali priznati premoč tudi Švedom. Nosilci srebrne kolajne z letošnjega svetovnega prvenstva v Egiptu so bili na odločilni tekmi prevelik zalogaj za slovenske rokometaše.



Slovenci so bili od samega začetka v podrejenem položaju, po drugem porazu na tukajšnjem turnirju pa ostali tudi brez svojega četrtega nastopa na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: