Stefan Kraft lovi rekord rojaka

Če upoštevamo, da je Stefan Kraft priprave za zimo začel mesec pozneje kot njegovi tekmeci, je izjemna premoč avstrijskega asa na začetku 45. sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih res presenetljiva.

Ko je začela večina skakalcev konec aprila že krepiti telesno pripravljenost, je »Krafti«, kot ga ljubkovalno kličejo navijači, še užival na oddihu. Avstrijski šampion se je namreč po koncu dolge prejšnje sezone z ženo Mariso za šest tednov in pol odpravil na popotovanje po svetu, nad čemer njegovi trenerji s selektorjem naših severnih sosedov Andreasom Widhölzlom na čelu niso bili navdušeni. A svetovni rekorder (z 253,5 m iz Vikersunda) se ni oziral na njihovo mnenje, ampak poslušal svoje telo, ki mu je govorilo, da potrebuje počitek.

»Bilo je sanjsko! Nikogar ni bilo, ki bi mi govoril, kdaj moram trenirati, kdaj moram jesti ... No, razen žene,« se je namuznil Kraft in v isti sapi pristavil, da bi se z velikim veseljem spet podal na takšno potovanje z nahrbtnikom. »To bi takoj ponovil. Bilo je zares čudovito in ogromno sva videla. Da se ne bi predolgo zadržala v istem kraju, sva se veliko selila. V istem hotelu sva prespala največ štiri noči,« je razkril 30-letni zvezdnik iz Schwarzacha v Pongauu.

Navijal za Jamesa

Med mesti je nanj največji vtis naredil Sydney (»V njem je mogoče videti res ogromno zanimivih stvari.«), vidno je užival tudi na Havajih, kjer si je dal narediti tetovažo, in v Los Angelesu, kjer si je v živo ogledal tekmo lige NBA med košarkarji domačega moštva LA Lakers in Denver Nuggets.

Timi in Peter med šesterico Na današnjo tekmo za svetovni pokal v Klingenthalu, ki se bo tako kot jutrišnja začela ob 16. uri, so se uvrstili vsi Slovenci, najvišje pa sta posegla Timi Zajc (138 m) in Peter Prevc (137 m), ki sta se izkazala s 4. oz. 6. mestom. Lovro Kos (127 m) je bil 20., pet mest za njim je pristal Anže Lanišek (124 m), Domen Prevc (123,5 m) pa je zasedel 28. mesto. Vodilni v skupni razvrstitvi, Avstrijec Stefan Kraft (138 m), je bil drugi za Japoncem Rjojujem Kobajašijem (145,5 m).

»Ni skrivnost, da sem velik športni navdušenec. Ker zelo rad spremljam različne športe, sem si že od nekdaj želel ogledati enega od spektaklov v ZDA. Videti od blizu LeBrona Jamesa je bilo nekaj prav posebnega, na žalost pa je s soigralci izgubil tisto tekmo z Denverjem,« je opisal, kako se je za en večer prelevil v navdušenega navijača.

Z oddiha se je vrnil kot prerojen. »Zdaj sem spet poln energije. Kljub vsemu nisem pričakoval, da mi bo šlo že na začetku tako dobro od nog. O takšnem startu v sezono lahko le sanjaš,« je Kraft presenetil še sebe, potem ko je po dveh zmagah v Ruki prejšnji konec tedna v svojo korist odločil tudi obe tekmi v Lillehammerju.

Uvodne štiri preizkušnje sta pred njim dobila rojak Andreas Felder (1984/85) in Finec Janne Ahonen (2004/05), več prvih mest (6) pa je na začetku sezone nanizal le Stefanov nekdanji reprezentančni kolega Thomas Morgenstern (2007/08).