Ste videli, kakšen je bil Dončić pred tekmo? Marsikdo ne bi igral, on pa je (FOTO)

Letošnja sezona je za Luko Dončića zelo dolga, saj je ekipi Dallas Mavericks uspelo priti do finala. To se žal pozna na telesu našega zvezdnika, katerega nastop na drugi tekmi finala, ki je bila danes ponoči, je bil pod vprašajem zaradi več poškodb. Dončić je stisnil zobe in se pojavil na tekmi. Marsikdo pa je bil verjetno presenečen, ko je videl, kakšen je prišel na tekmo.

Kot lahko vidimo na slikah, ki sta jih objavila športni voditelj Mike Leslie in medij ClutchPoints na družbenem omrežju X, je imel Dončić povoj na trupu in nogi. Kljub načetemu zdravju je tekmo odigral dobro. Kot razkriva statistika v aplikaciji Sofascore, je v 42 minutah igre dosegel 32 točk, 11 skokov in 11 asistenc. Žal pa ni imel pomoči igralcev. Še posebej so manjkale točke drugega zvezdnika ekipe Kyrieja Irvinga, ki jih je dosegel le 16.

Tretja tekma finala, ki bo v četrtek ob 2.30 po slovenskem času v Dallasu, bo za Teksašane še kako pomembna. Še nobena ekipa v ligi NBA ni dobila serije v končnici po zaostanku 3:0 v zmagah. Če bi Dallas to tekmo izgubil, ga torej, sodeč po statistiki, čaka misija nemogoče. Razplet tekme bo v veliki meri odvisen od tega, kako se bo Dončić počutil na tekmi.

Za reprezentanco bo igral ob enem pogoju

Marsikdo se sprašuje, ali bo Dončić pomagal slovenski reprezentanci v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki bodo v začetku prihodnjega meseca (Slovenija jih začne 2. julija s tekmo proti Hrvaški). Kot je dejal pred dnevi, bo igral, če ne bo imel težav. »Videli bomo, kako bo s kolenom. Če bo v redu, bom igral, seveda,« je dejal.