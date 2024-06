Trojni dvojček načetega Dončića, a novo razočaranje za Dallas (VIDEO)

Košarkarji Boston Celtics so na drugi tekmi finala severnoameriške lige NBA s 105:98 dosegli še drugo zmago proti Dallas Mavericks. Za goste iz Teksasa je trojni dvojček z 32 točkami, 11 skoki in 11 podajami dosegel Luka Dončić, kar pa je bilo premalo ob ekipno razpoloženi domači vrsti.

Odločilna je bil tretja četrtina, v kateri si je domača ekipa po bolj ali manj izenačenih pol ure igre v nekaj minutah z nizom 10:0 priigrala vodstvo z dvomestnim številom točk. Tega v nadaljevanju ni več izpustila iz rok.

Dallas je sicer z razpoloženim Dončićem na začetku tekme narekoval tempo. Slovenski as, ki je pred tekmo bil pod vprašajem zaradi več poškodb, na ogrevanje pa je prišel z ledenimi obkladki po več delih telesa, je v prvem polčasu dosegel 23 točk. V drugem je Boston nad njim okrepil obrambo, pri Dallasu pa je manjkal razpoložen drugi košarkar. Kyrie Irving je sicer dosegel 16 točk, a ob manj kot 40-odstotnem metu iz igre.

Kljub trojnemu dvojčku je Dončić po koncu tekme obžaloval zgrešene proste mete, uspešen je bil zgolj pri štirih od osmih poskusov, in izgubljene žoge. »Tekmo smo izgubili zaradi mojih izgubljenih žog in zgrešenih prostih metov,« je ocenil na novinarski konferenci in dodal, da bo Dallas v nadaljevanju serije moral biti bolj uspešen napadalno. »Na koncu dneva moramo biti bolj uspešni pri metu, če želimo zmagati.«