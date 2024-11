Srce moštva je zvezna vrsta

Slovenska nogometna vrsta bo piko na i na ligo narodov postavila šele marca prihodnje leto s tekmami v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v skupini. Kdo bo nasprotnik Slovenije, bo znano po petkovem žrebu v Nyonu (možni tekmeci so Slovaška, Armenija, Bolgarija in najbrž Kosovo). Črto pod jesenski del reprezentančne sezone je v družbi Bojana Prašnikarja, nekdanjega selektorja in enega od naših najuspešnejših trenerjev, edinega Slovenca, ki je vodil moštvo v elitni nemški ligi, in prvega z uvrstitvijo v ligo prvakov, zdaj pa predsednika Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, potegnil tudi Delov...