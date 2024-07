Southgate zaprl usta kritikom

Neverjetno, a resnično. Španska reprezentanca in španski klubi so od leta 2001 nastopili na 22 finalnih tekmah evropskih in svetovnih prvenstev ter lige prvakov in evropske lige proti tujim tekmecem. Dobili so vseh 22. Toda tradicije so zato, da se zrušijo, pravijo Angleži, ki so v Dortmundu premagali Nizozemsko z 2:1 (Kane 18./11-m, Watkins 90.; Simons 7.) in se bodo v nedeljskem finalu eura 2024 v Berlinu pomerili s Španijo.

Ne nazadnje je reprezentanca treh levov že dosegla nov mejnik. Po Wembleyju 1966 in 2020 bo prvič zaigrala v zadnjem dejanju velikega tekmovanja na tujih tleh. Novost je tudi, da otoški mediji pišejo hvalospeve večno kritiziranemu selektorju Garethu Southgatu.

Moraš imeti pogum, da malo pred iztekom rednega dela na klop pošlješ kapetana in najboljšega strelca Harryja Kana in najboljšega igralca premier league Phila Fodena. Zamenjala sta ju Cole Palmer in Ollie Watkins. Prvi je bil avtor globoke podaje v kazenski prostor, drugi pa je lepo sprejel žogo, prelisičil branilca Stefana de Vrija in z nizkim strelom v daljši kot premagal vratarja Barta Verbruggna. »Ko sva čakala, da vstopiva na igrišče, sem rekel Colu, zdaj pa morava nekaj narediti. Ti mi boš podal, jaz pa bom dosegel gol,« se je načrt popolnoma uresničil 28-letnemu napadalcu Aston Ville: »Ko sem prejel žogo, sem se zavedal, da se takšne priložnosti zgodijo redko. Bil sem pohlepen, mislim, da še nikdar nisem izvedel tako 'sladkega' strela.«

Anglija je do polfinala pokazala malo lepega nogometa in Southgate je bil tarča kritik, da iz zvezdnikov ne zna ustvariti moštva in da Anglija igra strahopetno. Zdaj je vse to pozabljeno. Do njegovega prihoda je Anglija nastopila v enem finalu in dveh polfinalih, z njim bo drugič zapored zaigrala v finalu EP in še enkrat, na SP 2018, je bila v polfinalu.

Španska reprezentanca je nazadnje izgubila finale na EP v Franciji pred 40 leti.

Nazadnje, ko je španski klub izgubil v finalu proti tekmecu iz druge države, je bilo leta 2001. Takrat je Bayern v ligi prvakov ugnal Valencio, Liverpool pa v pokalu Uefa Alaves. Reprezentanca je zadnji finale izgubila leta 1984 na EP v Franciji. Španijo stavnice tudi tokrat postavljajo v vlogo rahlega favorita (zmaga Španije 1,7, zmaga Anglije 2,1), je edina reprezentanca, ki je dobila vseh šest tekem. Toda Anglije nikakor ne gre odpisati. Na tem euru je še neporažena po 90 ali 120 minutah (s tem se lahko pohvalita tudi Slovenija in Švica). Je prva reprezentanca, ki je prišla v finale, potem ko je zaostajala tako v osmini finala kot v četrtfinalu in polfinalu ...

Fantje imajo značaj

»Značaj, to je značaj. Mislim, da smo pokazali najboljšo predstavo doslej. Ne spomnim se, da je kdaj Anglija imela 60 odstotkov žoge v posesti proti Nizozemski. To je naša nova pot. Poleg tega imamo skupino fantov, ki se nikoli ne vdajo. Dihajo eden za drugega. Ollie je ves mesec garal iz dneva v dan, ni se pritoževal in je čakal na svoj trenutek,« je nepričakovanega junaka pohvalil Southgate, ki je še enkrat več zaprl usta kritikom.