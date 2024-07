Slovenski rokometaši zmleli Švede in dosegli drugo zmago v Parizu

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu premagala Švedsko z 29:24 (15:14). Slovenija je pred tem premagala Hrvaško z 31:29 ter izgubila proti Španiji z 22:25.

V petek se bo Slovenija pomerila z Japonsko, v nedeljo pa z Nemčijo

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Blaž Janc z desetimi in Aleks Vlah z osmimi goli, medtem ko je vratar Klemen Ferlin zbral devet obramb, nekatere od njih v prelomnih trenutkih dvoboja.

Na današnjih tekmah v skupini A je Hrvaška premagala Nemčijo z 31:26, Španija pa Japonsko s 37:33. Po treh tekmah so Slovenija, Hrvaška, Španija in Nemčija zbrale po štiri, Švedska dve točki, Japonska pa je brez njih.

Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo uvrstile v četrtfinale in se nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.