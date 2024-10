Slovenski nogometaši ugnali Kazahstan z 1:0

Slovenska nogometna reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Almatyju premagala Kazahstan z 1:0 (0:0). Izbrance Matjaža Keka v ligi B in skupini B3 novembra čakata še dve preizkušnji, in sicer doma z Norveško ter v gosteh z Avstrijo.

Centralni stadion, gledalcev 19.783, sodniki: Pawson, Betts, Davies (vsi Anglija).

Strelec: 0:1 Mlakar (55.).

Kazahstan: Šackij , Vorogovskij , Alip , Maročkin , Darabajev (od 78. Ali Pairuz ), Bistrov , Česnokov (od 64. Baltabekov ), Islamhan , Tagibergen (od 69. Skvorcov ), Zajnudtinov , Ajmbetov (od 64. Žaksilikov ).

, , , , (od 78. Ali ), , (od 64. ), , (od 69. ), , (od 64. ). Slovenija: Oblak , Janža , Bijol , Drkušić (od 48. Bajrić ), Stojanović , Mlakar (od 87. Kurtić), Elšnik , Gnezda Čerin , Iličić (od 71. Petrovič ), Šporar (od 71. Vipotnik ), Šeško .

, , , (od 48. ), , (od 87. Kurtić), , , (od 71. ), (od 71. ), . Rumeni kartoni: Česnokov, Bistrov, Islamhan, Alip; Iličić.

Rdeči karton: /.

Slovenska vrsta je po težkem porazu na Norveškem na gostovanju v Kazahstanu vpisala nove tri točke. Še četrtič na štirih medsebojnih tekmah je ugnala Kazahstance ter ima tako v skupini B3 zdaj sedem točk po štirih tekmah. Kazahstan ostaja pri eni. Na vrhu je Norveška s prav tako sedmimi točkami, Avstrija je pri štirih. Slednji se bosta pomerili ob 20.45 v Linzu.

V ligo A

Zmagovalec skupine bo napredoval v najmočnejšo ligo A, drugouvrščeni bo igral dodatne tekme za preboj v razred višje, tretjeuvrščenega čakajo dodatni boji za obstanek v ligi B, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v ligo C.

Kenan Bajrić s soigralci praznuje po uspešni tekmi. FOTO: Pavel Mikheyev Reuters

Kek je znova malce premešal začetno postavo, Petra Stojanovića je iz zvezne vrste potegnil nazaj na desni bočni položaj, na levega pa se je v primerjavi z Norveško preselil Erik Janža. Namesto Stojanovića je na desni strani zvezne linije igral Josip Iličić, na levo stran pa se je vrnil Jan Mlakar.

Uvodnih deset minut ni ponudilo posebnega razburjenja, so pa domači, ki so bili podjetnejši v tem obdobju, v 12. minuti prišli do prvega strela, s katerim pa Jan Oblak ni imel težav.

Pet minut pozneje so bili domači tudi blizu zadetku, ko je Abat Ajmbetov z roba kazenskega prostora zadel prečko. V 21. minuti so Slovenci prvič preizkusili domačega vratarja, ko je v kazenskem prostoru streljal Benjamin Šeško, Igor Šackij pa je bil na mestu.

Kramer poškodovan

Slovenija, v kadru tokrat zaradi težav s poškodbo ni bilo Blaža Kramerja, je imela v drugi polovici prvega polčasa pobudo, v 41. minuti tudi nevarno napadla, z glavo je na koncu streljal Šeško, izkazal se je Šackij, tako kot tudi po poskusu Adama Gnezde Čerina z roba kazenskega prostora v 45. minuti.

Yan Vorogovskiy v akciji z Dejanom Petrovičem. FOTO: Pavel Mikheyev Reuters

Takoj po začetku drugega polčasa je zaradi poškodbe dimelj iz igre moral Vanja Drkušić, v osrčju obrambe ga je zamenjal Kenan Bajrić. Za popestritev dotlej ne posebej zanimive preizkušnje je nato poskrbel mladi nogometni navdušenec, ki je stekel na igrišče in ob aplavzu s tribun naredil sebek z Oblakom.

Domačine pa je nato v 55. minuti utišal Jan Mlakar, ki se je po podaji Erika Janže odločil za močan strel z roba kazenskega prostora in žogo od prečke poslal v mrežo z 1:0. Osem minut pozneje bi lahko Šeško podvojil slovensko prednost, vendar je z nizkim strelom zadel vratnico.

V 70. minuti je znova poskusil Mlakar, a je bil takrat premalo natančen. Sledilo pa je obdobje brez priložnosti, tudi Šeškov strel v 84. minuti ni bil nevaren. Kazahstan se je sicer trudil priti do izenačujočega zadetka, vendar je slovenska zasedba dovolj dobro opravila svoje delo v obrambi za minimalno zmago.