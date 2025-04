Na pirhe in potico v Vrbljene

Turistično društvo Krim iz Vrbljen pri Igu in Občina Ig vabita na ogled velikonočne razstave, ki jo prirejajo v domačem prostovoljnem gasilskem društvu Vrbljene Strahomer ob hipodromu. Obiskovalcem bo na voljo dovolj parkirnih mest.

Razstava, ki velja za eno najlepših predstavitev najrazličnejših pirhov, sladkih in mesnih velikonočnih dobrot ter drugih običajev, bo na ogled 12. aprila od 14. do 18. ure in na cvetno nedeljo, 13. aprila, od 10. do 18. ure.

Prikazali bodo tudi izdelavo butaric.

Ogledali si boste opremljeno črno kuhinjo, velikonočne jedi, pirhe na sto in en način, več vrst potic in drugih sladkih prazničnih dobrot, staro posodo, pripomočke in še marsikaj. Že po tradiciji bodo razstavili izdelke otrok o veliki noči. Kot vsako leto bo tudi letos Joži Glavan prikazala izdelavo butaric, ki jih boste lahko tako rekoč v zadnjem trenutku tudi kupili.

V nedeljo bodo med drugim na voljo Gasparijeve velikonočne razglednice Studia Zibka pod vodstvom Roberta Kužnika, ki so spet izšle po več kot desetih letih. Oba dneva bo domačin Edo Jakič pletel košare, njegova žena pa bo izdelovala zobotrebce. »Vzemite si urico časa in pridite na ogled naše razstave, ne bo vam žal, videli boste marsikaj zanimivega,« pravi Darja Modic, ki v Turističnem društvu Krim skrbi za organizacijo vsakoletnih prireditev.