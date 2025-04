Ne prezrite malenkosti, ki naznanjajo krizo v odnosu

Nekatere težave v odnosu prav bodejo v oči, spet druge pometamo pod preprogo. A pogosto so prav malenkosti znanilke velike krize v odnosu.

Tesnobnost

Ni nam vedno prijetno ob partnerju, sploh če se ne strinjamo z njim, a ko ob njem začutimo tesnobo, morda celo fizično bolečino v prsih ali povečan utrip, je čas, da se resno začnemo ukvarjati z vprašanjem, zakaj se nam to dogaja. Ko človeka fizično ne prenesemo več in se to kaže v obliki tesnobe, je čas za odločna dejanja.

Osamljenost

Ni malo ljudi, ki se v družbi partnerja počutijo osamljene in same, čeprav so v dvoje. Ne gre samo za slab dan, to je posledica fizične in čustvene nepovezanosti, ki je prisotna zaradi dejstva, da se partnerja drug drugemu ne zmoreta odpreti in se povezati.

Prepiranje

Za večino ljudi je prepiranje kot sol v odnosu – nujno je potrebna, a jo je treba znati uporabljati v zmernih količinah. Nekateri pari pa se sploh ne prepirajo, saj si ne želijo soočenja, razlogov za to pa je lahko veliko. Tudi če se bojite zavrnitve, je bolje, da poveste resnico, saj boste potem lahko sprejemali boljše odločitve zase.