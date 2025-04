Kaj je mikro varanje in kako ogroža zvezo

Strokovnjaki za zveze opozarjajo na naraščajoči trend mikro-varanja. Partner se morda spogleduje s sodelavko ali prijateljico, ne da bi vi to opazili. Všečkanje fotografij, deljenje preveč osebnih informacij, vse to zajema ta pojav.

Nič konkretnega, pa vendar …

Ko gre za varanje v zvezi, bodisi fizično bodisi čustveno, je običajno jasno, kdaj so meje presežene, kaj pa, če je partner nenadoma zelo prijazen do prijateljice ali sodelavke? So to znaki spogledovanja ali je zgolj prijateljsko vedenje?

Po besedah strokovnjakov za odnose so ta subtilna dejanja lahko mikro-varanje.

FOTO: Guliver/Gettyimages

»Mikro-varanje so majhne oblike vedenja, ki jih je včasih težko natančno opredeliti ali dokazati, vendar kažejo na prestopanje meja v odnosih,« je za CBS News povedala Molly Burrets, klinična psihologinja, specializirana za terapijo parov.

Mikro-varanje lahko vključuje spremljanje ali všečkanje fotografij oseb na družbenih omrežjih ali vsakodnevne interakcije z ljudmi v resničnem življenju.

»Denimo odkrivanje preveč osebnih informacij osebi, ki jo redno srečujete, ali intenzivno spogledovanje z nekom na delu, četudi brez konkretnega dejanja, vse to je mikro-varanje,« dodaja Burretsova in opozarja, da ta dejanja še zdaleč niso tako nedolžna, kot se zdi na prvi pogled.