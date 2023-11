Slovenski nogometaši brez bele zastave na Dansko

KØBENHAVN • Kaj bodo opravili slovenski nogometaši na Danskem? Ali bodo na enem od najbolj akustičnih stadionov v Evropi šokirali gostitelje? To sta vprašanji pred drevišnjim (20.45) derbijem kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji. Le zmagovalec večera si bo zagotovil pot na euro 2024, poraženec bo imel popravni izpit v ponedeljek: bodisi v Stožicah bodisi v Belfastu. Tradicija je na strani Danske, vse boljši Slovenci pa so prispeli v København brez bele zastave. Prav danes mineva 24 let od edine uvrstitve Slovenije na evropsko prvenstvo v nogometu. V Kijevu je močno snežilo, v Københavnu bo v času tekme ob zimski temperaturi 3 stopinje Celzija močno deževalo. Slovenci se torej znajo soočiti tudi z neugodnimi vremenskimi razmerami, kakršne bodo doživeli drevi na stadionu Parken, ki je zanje resda kot zaklet.

Zdenko Verdenik je na njem prejel štiri gole, Srečko Katanec – v prijateljski tekmi – enega manj, tudi Matjaž Kek je po dveh snidenjih z danskimi nogometaši pri porazu v Novi Gorici in remiju v Stožicah. Prav letošnji remi z Dansko (1:1) omogoča Slovencem realno upanje, da je mogoče tudi v tekmah z absolutnim favoritom iztržiti »nekaj več«. Drevišnji gostje izžarevajo optimizem po pristanku na mednarodnem letališču v Københavnu, ki je s približno 25 milijoni potnikov na leto najprometnejši aerodrom v Skandinaviji. Le upamo lahko, da nocoj ne bo tako prometno pred vrati Jana Oblaka, vratarja madridskega Atletica, ki se mu obeta veliko dela.

Goriški šok

»Komaj čakamo na tekmo in se je veselimo. Takšno miselnost želimo v strokovnem štabu prenesti tudi na igralce in verjamem, da nam je uspelo. Če bomo strahovito energijo tega kultnega stadiona obrnili v naš prid, bomo zelo nevarni, prav to pa je naš cilj na Danskem,« je zatrdil selektor Kek. Danci bodo krenili nad goste z enajsterico, ki še ni igrala skupaj (manjkajo Eriksen, Højlund, Kjær, Skov in Jelert), a zato ne bodo manj nevarni. Bolj predvidljiva je enajsterica, s katero bo Kek lovil senzacijo, če upoštevamo, da je slovenska zmaga na severu (Oslo, København, Stockholm, Helsinki) doslej sodila v misijo nemogoče. A, pozor, ena slovenska ekipa je že šokirala nogometno Evropo prav na stadionu Parken. Hit Gorica je avgusta 2004 na njem ugnala FC København z neverjetnih 5:0 (Rodić in Šturm po 2, Srebrnič), potem ko so Danci prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Novi Gorici dobili z izidom 2:1!

Ta rod reprezentantov je lani prvič doslej premagal Hrvaško, letos prvič Finsko in prvič ostal neporažen z Dansko ter prvič zmagal na Severnem Irskem. Za popolno pravljico in zgodbo o uspehu manjka le še prvi skalp Danske, ki nekako visi na obzorju: izidi medsebojnih tekem so namreč vse bližje slovenski zmagi – 0:4, 0:3, 1:2, 1:1 … Bomo videli, kaj bo pretehtalo v dvoboju 350 in 130 milijonov evrov (neenako)vrednih reprezentanc; omenjeni trend ali podatek, da je Danska zadnjo kvalifikacijsko tekmo na svojem stadionu izgubila leta 2016, a tudi tedaj nato igrala na SP v Rusiji.