Slovenski izziv bosta Ronaldo in Joao Felix

Slovenija, Danska, Srbija in Anglija so opravili prvi del marčevski priprav za letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji, v naslednjih dneh bodo tekmeci v skupini C sprejeli nov izziv. Pod lupo bo učinek slovenske reprezentance v krstni tekmi s Portugalsko, katere nogometaši bodo jutri (20.45) gostovali v nabito polnih Stožicah. Dvoboj s Cristianom Ronaldom in njegovimi soigralci bo – po bledi igri na Malti – pomemben tudi za izbrance selektorja Matjaža Keka.

Izhodišče po prvih marčevskih tekmah je znano: razočarani so tako Slovenci kot vsi njihovi tekmeci na euru 2024 in v kvalifikacijah za EP. Finska je v dodatnih kvalifikacijah v Walesu prejela štiri gole, Kazahstan v Grčiji še enega več. Prijateljske tekme? Najboljša enajsterica Danske se je doma mučila s Švico (0:0), Angleži so bili enakovredni Brazilcem, a so izgubili (0:1), pri čemer je igral na »desetki« Jude Bellingham, v napadu pa Ollie Watkins iz Aston Ville. Brazilce je z golom v 80. minuti osrečil 17-letni Endrick, ki bo majico Palmeirasa poleti zamenjal za Realovo ob odškodnini 60 milijonov evrov.

Srbi zahtevajo zmago

Najhuje so jo skupili Srbi v Moskvi (4:0). Srbski mediji zahtevajo danes (14) na Cipru le zmago, v nasprotnem primeru čaka reprezentanco trimesečno obdobje nemira. Na nek način so v delno podobnem položaju Slovenci, potem ko so pustili slab vtis na Malti (2:2; Andraž Šporar, Benjamin Šeško). Portugalska ni reprezentanca, s katero bi bilo preprosto popravljati svojo podobo, toda morda bodo prav iberski velemojstri v torek gostiteljem omogočali več prostora kot Maltežani in z njih iztisnili več energije.

V torek bodo na sporedu tri zanimive tekme rivalov z eura 2024, pri čemer bodo imeli na papirju daleč najlažje delo Danci, 16. junija v Stuttgartu prvi tekmeci Slovenije na EP: Danska – Ferski otoki (20.15), Anglija – Belgija in Slovenija – Portugalska (20.45). Slovenci bodo do stožiške tekme opravili štiri skupne treninge na Brdu: po petkovi regeneraciji in dveh treningih za konec tedna bodo opravili generalko za Portugalce danes popoldne, gostje bodo to storili že prej v mestu Oeiras, ki leži ob morju dobrih 15 km iz Lizbone, in bodo zvečer v Stožicah le predstavili načrte za dvanajsto (!) zaporedno zmago.

Prihaja tudi Vitinha

Bomo videli, kako bo posegel v začetno enajsterico Kek. Na Malti sta dobila polno minutažo napadalca Andraž Šporar in Benjamin Šeško, ki sta svoje opravila dobro, vsak sta zabila po en gol, kljub temu bosta najbrž dočakala svojo priložnost tudi Žan Vipotnik in Žan Celar. Na Malti je močneje šepala igra gostov v zvezni vrsti in obrambi, v tem delu koncepta je Kek spočil predvsem tri imena: na klopi je pustil oba bočna branilca Žana Karničnika in Erika Janžo ter zveznega igralca Sandija Lovrića.

Kdor pričakuje, da bo imela Slovenija v torek lažje delo, ker je portugalski selektor Roberto Martinez namenil oddih nekaterim asom najvišje svetovne ravni (Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao), živi v zmoti. V napadu gostov bosta igrala Ronaldo in Joao Felix (Barcelona), pred njima številna znana imena, kakršna so Joao Cancelo (Barcelona), Dalot (Manchester United), Guerreiro (Bayern), Nuno Mendes, Danilo (oba PSG), Pepe (Porto), Vitinha (PSG), Joao Mario (Porto) …