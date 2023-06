Slovenska himna v kraljici športov, Čeh ponovno navdušil

Slovenska reprezentanca se je na evropske igre, ki potekajo v številnih poljskih mestih, odpravila z nekaj jasnimi kandidati za odličja. Prvi med njimi je bil štajerski orjak Kristjan Čeh, ki je v metu diska potrdil vlogo favorita in postal prvak evropskih iger, Tini Šutej pa se je v skoku s palico zlato izmuznilo le za centimeter, osvojila je srebro.

Reprezentance na atletskih tekmovanjih na evropskih igrah so bile razdeljene v tri jakostne skupine, Slovenija je nastopala v drugi ligi, tako da so slovenski atleti svoje nastope opravili že med 20. in 22. junijem, nato pa čakali na dosežke njihovih tekmecev iz elite. Rezultat nekoliko nenavadnega sistema tekmovanja je bil, da Čeh po svojem nastopu še ni vedel, kaj mu bodo njegovi meti prinesli, pa čeprav je z razdaljo 69,94 metra postavil rekord prvenstev.

»Konkurenca v drugi ligi ni bila posebej močna, po prvem metu sem vedel, da bom zmagal v svoji skupini. Potem mi je v predzadnjem metu uspelo še stopnjevati, eden od metov s prestopom je meril prek 71 metrov. Ne vem pa, če bo to zadostovalo za zlato, Šved Daniel Ståhl je v odlični formi,« je svoj nastop, najdaljšo znamko je postavil v petem metu, komentiral Čeh. Letos je bil sicer že precej daljši, v Estoniji na zadnji tekmi pred evropskimi igrami je disk zalučal kar 71,86 metra daleč.

Na zlato bo še malce počakal

Ptujčan je nato pomahal Chorzovu v slovo in iz domačega okolja pospremil nastop olimpijskega zmagovalca Ståhla v elitni konkurenci. A Šved tokrat ni mogel parirati Čehu, zmogel je le 67,25 metra in skoraj za tri metre zaostal za svetovnim prvakom in slovenskim rekorderjem. Slavje na evropskih igrah je bilo Čehovo, kolajna pa še ne – to bo namreč dobil kar po pošti.

Zelo razpoložena je bila tudi slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Do višine 470 cm je šlo v prvem poskusu, letvico pa so ji nato postavili na 4,77 metra, s čimer bi za centimeter popravila svoj državni rekord na prostem. Šutejeva je bila za las prekratka, končala je z doseženo višino 4,70 m. »Zadovoljna sem z nastopom, le na najvišji višini mi ni uspelo. To je lepa popotnica za drugi del sezone, nastopala bom doma in na diamantni ligi,« je svojo predstavo ocenila Šutejeva. Tudi ona je iz domovine z zanimanjem spremljala razplet v elitni konkurenci, njeno višino je edina in še to le za centimeter izboljšala Finka Wilma Murto, evropska prvakinja na prostem in v dvorani. Srebrno odličje je osvojila tudi tekačica na 3000 m ovire Maruša Mišmaš Zrimšek.

Po uvodnih dveh krogih je v namiznoteniški konkurenci le še en slovenski predstavnik. Darko Jorgić zazdaj upravičuje vlogo enega od favoritov in je po zmagi nad Avstrijcem Robertom Gardosom v osmini finala že uvrščen v četrtfinalne boje, kjer ga čaka Portugalec Marcos Freitas.