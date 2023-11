Slovenke v Sevilli pišejo zgodovino

Slovenska ženska teniška reprezentanca je z uvrstitvijo v polfinale zaključnega turnirja pokala Billie Jean King v Sevilli dosegla največji uspeh slovenskega ekipnega tenisa. Danes ob 10. uri se bo za mesto v finalu pomerila z Italijo. V drugem polfinala bosta igrali Kanada in Češka, ki je v petek z 2:1 premagala ZDA.

Zadnja tekma v skupini A je odločala o zadnjih polfinalistkah, na koncu so Čehinje prišle še do druge zmage v skupini, v kateri so z dvema porazoma zadnje ostale branilke naslova iz Švice.

ZDA so povedle, ko je Danielle Collins premagala Karolino Siniakovo s 6:3 in 6:2. Nato je izenačila Marketa Vondrušova, šesta igralka s svetovne lestvice je Sofio Kenin nadigrala s 6:1 in 6:1. Siniakova je nato v igri dvojic zaigrala še z Barboro Krejčikovo, Collins ter Taylor Townsend sta igralki iz Češke premagali s 6:3 in 7:5, ko sta dobili odločilno točko na servis tekmic.

Francija je s 3:0 ugnala Nemčijo za drugo mesto v skupini D, kjer so že pred tem slavile Italijanke. V skupini C je Španija pozno zvečer premagala Poljsko z 2:1, a dvoboj ni odločal več o napredovanju v polfinale. Kanadčanke so premagale obe reprezentanci in pri tem niso izgubile niti niza.