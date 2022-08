Slovenija v Münchnu udarila žlahtni pečat

Krajevno združena evropska prvenstva v Münchnu so se v namiznem tenisu in sprintu na mirnih vodah za Slovenijo končala žlahtno. Darko Jorgić je sicer izgubil v finalu posameznikov, a s srebrnim odličjem vknjižil uspeh kariere, kajakašica Anja Osterman je bila na 200 m srebrna, na 500-metrski razdalji bronasta. Namiznoteniški as Darko Jorgić je moral v velikem finalu z 1:4 (10, -12, -8, -9, -2) priznati premoč Nemcu Dang Qiuju. Prvi Slovenec, ki se je prebil v finale EP, je pred prvenstvom ciljal na zlato, a v razprodani dvorani Rudi-Sedlmayer in pred 5000 domačimi navijači se je Qiu izkazal za pretrdega tekmeca. Slovenski namiznoteniški igralci so sicer doslej na evropskih prvenstvih osvojili šest kolajn. V posamični konkurenci je to nazadnje uspelo Bojanu Tokiću, ki je bil bronast leta 2011 v Gdansku. Svetovni prvak Kristjan Čeh je na Bavarskem v metu diska osvojil srebrno odličje. »Pričakoval sem zlato, nisem razočaran, drugo mesto je le drugo mesto. Če sem zadovoljen z uvrstitvijo, pa z meti nisem. Slabi sicer niso bili, a nobenega nisem prav zadel. Preveč sem bil nervozen, bilo je nekaj pritiska, bil sem v vlogi favorita, nastopil sem na največjem stadionu in pred največjo publiko doslej,« je omenil Kristjan Čeh.

Igra tisočink

Kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman je v Münchnu v finalu na 200-metrski razdalji, ta sicer ni v olimpijskem sporedu, osvojila srebrno medaljo, dan kasneje je vse začinila še z bronom na 500 m. »Na startu ni bilo tako dobro, ker me je tam dolgo popravljal starter. To me je malce znerviralo in se je poznalo na celotni progi. Startam malce drugače, čoln imam nekoliko vstran. Pa me je starter kar naprej popravljal, kar se mi tu ni zgodilo ves teden. Dvestometrska razdalja je zelo kratka in težko je popraviti ali se izvleči iz slabšega starta. Sprint je, ni časa za napake, vse se dela na visokih obratih. Sem druga, sem zadovoljna, malo pa me tudi žre, ker bi lahko zmagala. Kolajna je kolajna, sezona je zelo dobra,« je takoj po srebrnem finalu povedala Ostermanova. Primorka je na nedavnem svetovnem prvenstvu v kanadskem Halifaxu na 200 metrov za največji uspeh v kajakaškem enojcu osvojila srebrno odličje. Slovenka je na Bavarskem na 500 metrov osvojila bron, čeprav jo je sprva fotofiniš potisnil na četrto mesto, je na koncu obveljalo, da si je bron razdelila z Danko Emmo Jørgensen. »V prvih 400 metrih sem veslala lahkotno, nato pa sem pritisnila zadnjih 100 metrov. Dala sem vse od sebe in bila prepričana, da je dovolj za drugo ali tretje mesto. Potem sem prišla do cilja in videla tudi Emmo in takoj pomislila, da morda ne bo dovolj. Četrta sem, tretja sem, četrta, tretja ... To so potem ves čas spreminjali vse do zadnjega. Nisem vedela, da sem tretja, dokler mi niso rekli, naj se preoblečem. Nisem veslala, kot bi morala, a vseeno imam bronasto medaljo,« je igro tisočink, ki so ji na koncu vendarle prinesle še drugo odličje na EP, opisala Primorka.