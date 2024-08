Slovenija izgubila dvoboj za bronasto medaljo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na letošnjih olimpijskih igrah osvojila končno četrto mesto, potem ko je v tekmi za bronasto odličje izgubila proti Španiji z 22:23 (12:12). Finalna tekma med Dansko in Nemčijo se bo na stadionu Pierre Mauroy v Lillu pričela ob 13.30.

Izbrancem slovenskega selektorja Uroša Zormana na letošnjih olimpijskih igrah v Franciji ni uspel velik met. V tekmi za bronasto odličje so morali priznati premoč Špancem, kljub porazu in končnemu četrtemu mestu pa so izenačili najboljšo slovensko uvrstitev na olimpijskih igrah v vseh ekipnih športih, ki so jo dosegli košarkarji pred tremi leti.

Slovenska rokometna reprezentanca je v četrtem olimpijskem nastopu izboljšala doslej najboljši dosežek iz Ria de Janeira 2016, kjer je osvojila šesto mesto. Na premiernem nastopu v Sydneyju 2000 je zasedla osmo, na drugem v Atenah 2004 pa enajsto mesto.

Slovenske rokometne barve na letošnjih olimpijskih igrah so pod vodstvom selektorja Uroša Zormana zastopali Ferlin, Janc, Dolenec, Urban Lesjak, Urh Kastelic, Blaž Blagotinšek, Klemen Cehte, Staš Slatinek Jovičić, Tilen Kodrin, Matej Gaber, Miha Zarabec, Kristjan Horžen, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Domen Novak, Aleks Vlah in Nik Henigman.

V tekmi za bronasto odličje je bil v slovenski reprezentanci najbolj učinkovit Jure Dolenec s šestimi goli, Blaž Janc jih je dosegel pet, vratar Klemen Ferlin pa je zbral enajst obramb.

Selektor razočaran, a ve, da so dali vse od sebe

»Znova smo bili prekratki za en gol. Imeli smo svoje priložnosti, v prelomnih trenutkih dvoboja pa smo naredili nekaj neumnosti. Lahko naredimo analize in smo pametni, a moji varovanci so dali vse od sebe in se lahko ponosni vrnejo v domovino,« je v prvi izjavi za RTV Slovenija med drugim dejal razočarani Zorman.