Slovenija ima novo olimpijsko medaljo

Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah v Tokiu v disciplini zračna puška leže v kategoriji R5 osvojil bronasto medaljo. Zanj je to že druga na teh igrah po srebru z zračno puško stoje. Tiršek se je v finale današnje discipline prebil šele kot osmi, potem ko je v zadnji seriji predtekmovanja še ujel finalni nastop in devetouvrščenega ugnal za le 0,2 kroga.



V finalu je Tiršek dosegel nekaj zelo dobrih serij in v boju na izpadanje ostal v konkurenci ter se prebijal naprej. V odločilnem boju za tretje mesto je z dvema boljšima streloma prehitel Korejca Jiseoka Lija.

Že četrto odličje

Ukrajinec Vasil Kovaljčuk je bil drugi, zmagal pa je Srb Dragan Ristić. Z 255,5 kroga je postavil paraolimpijski rekord, Kovalčuk je končal pri 254,7 kroga.



Za Tirška je to že četrto paraolimpijsko odličje: pred današnjo tekmo je imel v zbirki tri srebrna, vsa v disciplini zračna puška stoje, iz Londona 2012, Ria 2016 in Tokia 2020.

Komentarji: