Slovenija ima nova državna prvaka v smučarskih skokih

Nika Prevc in Lovro Kos sta nova članska državna prvaka v smučarskih skokih. Medtem ko je 18-letna skakalka Triglava na Bloudkovi velikanki v Planici poletela do zmage z najdaljšim poskusom finala (129 m in 126,5 m), je šest let starejši član Ilirije, ki je vodil že po uvodni seriji, zmagal s skokoma, dolgima 134 in 127,5 metra.

Prevčevi sta družbo na odru za najboljše delali Ema Klinec (131,5 m in 121 m) in Nika Križnar (125,5 m in 120,5 m, obe SSK Norica Žiri), Kosu pa sta se najbolj približala Timi Zajc (SSK Ljubno BTC, 131 m in 128 m) in Anže Lanišek (SSK Mengeš, 129,5 m in 125,5 m). Na ekipni tekmi DP je zmagala Ilirija (v postavi Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Kos) pred Ljubnim BTC in Triglavom.