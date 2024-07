Slovenci romajo na Pogačarjev šov v Alpah

Nimes • Rumeni Tadej Pogačar (UAE) in njegovi tekmeci so si v ravninski 16. etapi Toura vzpeli dodaten dan premora. Zasluženo, sodeč po tem, kar so že pokazali v uvodnih dveh tednih, in tudi ob misli na to, kaj jih še čaka v zadnjih petih dneh dirke. Te bodo že aktivni dopust za sprinterje – vprašanje je, koliko jih bo sploh vztrajalo do cilja v Nici –, razen za Biniama Girmaya (Intermarche Wanty) in Jasperja Philipsna (Alpecin Deceuninck), ki se bosta še borila za zeleno majico.

Še vedno je možen zasuk, čeprav letos ni na sporedu sprinterske parade na Elizejskih poljanah.

Girmay je v 3. etapi v Torinu spisal zgodovino, ko je slavil prvo zmago na dirki po Franciji za Eritrejo in temnopolte Afričane. Temu mejniku je dodal še dve izjemni zmagi in prepričljivo nosil zeleno opravo najboljšega šprinterja. Včeraj bi že lahko razblinil vse dvome o tem, čigava bo na nedeljskem cilju v Nici, a je v zadnjem kilometru 16. etape grdo padel, zmagal pa je njegov veliki tekmec Philipsen.

Ta se je vodilnemu Girmayu približal na 32 točk zaostanka (376:344). Zato je še vedno možen zasuk, čeprav letos ni na sporedu šprinterske parade na Elizejskih poljanah in mojstri hitrosti v preostalih etapah nimajo realnih možnosti, da bi se borili za zmage. Za borca za zeleno majico v poštev pride le nabiranje točk na letečih ciljih in sodelovanje v pobegih, ki jih bomo bržčas videli predvsem v naslednjih dveh dneh.

Zadnji priložnosti za Mohoriča

Ta bosta že del velikega finala letošnjega Toura, v katerega gre Pogačar s prednostjo 3:09 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) in 5:19 pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step). Na papirju sta 17. in 18. etapa videti bolj vabljivi za ubežnike, med katerimi bi morali v akciji videti tudi Mateja Mohoriča (Bahrain Victoroius), če si je le opomogel po slabem počutju v drugem tednu.

Kajpak so usode kolesarskih ubežnikov vselej povezane z načrti ekip, ki se borijo za končno zmago. Te so bile doslej »tiranske«, v šprinterske boje se niso vtikale, na razgibanih terenih pa so dopustile le tri uspešne pobege.

Pogačarjeva ekipa UAE je ta teden lahko bolj radodarna, 25-letnik s Klanca pri Komendi si po treh etapnih zmagah in zajetni prednosti v rumeni majici, ki jo je včeraj oblekel 35. v karieri, lahko privošči precej bolj obrambno držo. Napadati mora Vingegaard, zmagovalec zadnjih dveh Tourov, ki mu 2. mesto bržkone ne pomeni veliko, zato bo morda pripravljen v Primorskih Alpah postaviti vse na kocko.

Zato nas čaka pravi ognjemet. »Pred nami je zahteven dan, najprej nekaj ravnine, potem že hribi. Pričakujem pa, da bo to priložnost za ubežnike, tako kot v 18. etapi. Nato v visokih gorah pričakujem dva šova, kakršna smo videli v Pirenejih,« je povedal Pogačar.

V Pirenejih smo videli dve njegovi zmagi, če ne drugega, ga bo za ponovitev takšnega podviga dodatno motiviralo še eno romanje slovenskih navijačev v Francijo. Včeraj smo jih pri prečkanju Bonetta že opazili nekaj, ki so z avtodomi iskali najboljše mesto za spremljanje petkove bitke na 2.802 m nadmorske višine.