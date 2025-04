Samsung galaxy S25 bo nedvomno zadovoljil zahtevnejše ljubitelje korejske znamke

Slovenci imamo radi samsunge, o tem ni nobenega dvoma. Samsungovi pametni telefoni si po podatkih analitske družbe StatCounter že več kot desetletje lastijo dobre štiri desetine slovenskega trga; pred leti so se jim začeli nevarno približevati Huaweijevi telefoni, ki so že prehiteli Applove iphone, a nato se jim je zgodila ameriška trgovinska blokada in ostali so brez Googlovih storitev in aplikacij. Samsung pa je ves ta čas kraljeval na prestolu in nemoteno užival zvestobo slovenskih potrošnikov brez posebnih pretresov.

Galaxy S25 lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Počivanje na lovorikah?

Nobenega dvoma ni, da Samsung izdeluje izvrstne pametne telefone. Pri njihovi premijski seriji galaxy S pač ne moreš zgrešiti: odlični procesorji, dobre kamere, LED-dizajn, krasni zasloni in vedno boljše baterije. A hkrati ima človek občutek, da so pri Samsungu postali nekam samozadostni, kar se jim zadnja leta kaže v seriji S predvsem na področju kamer, kjer ni opaziti kakih premikov razen pri najdražjem modelu ultra. Dejansko ima osnovni galaxy S25, s katerim smo se igrali minule dni, enak nabor kamer kot S22 izpred treh let; zadnja vidna razlika se je zgodila prav s slednjim, ko so nadgradili kamere in vrnili telefoto lečo z optično povečavo. Kakor koli, fotografije in videi, posneti s S25, so več kot dobri. (Kakovost zumiranja si lahko ogledate v galeriji.)

Kamere z elegantnimi obrobami FOTO: Staš Ivanc

Vseprisotna umetna pamet

Pri Samsungu so veliko delali na programski opremi kamer, ki s pridom izkorišča vdelano umetno pamet in dela vedno boljše posnetke. In ko smo že pri tem: zadnja leta Samsung – pa tudi drugi proizvajalci, da ne bo dileme – v ospredje vedno bolj potiska umetno inteligenco in govori o njeni vsesplošni uporabnosti. No, priznati je treba, da so nekatera orodja UI precej uporabna, še posebno pri zajemanju in urejanju fotografij, s katerih lahko odstranjujemo neželene objekte ali podobne združujemo v eno, in pri odstranjevanju neželenega hrupa z zvočnega posnetka ali videa, prav tako je možno sprotno prevajanje pogovorov v vedno več jezikih, delanje povzetkov iz besedil ali klepetov itd. Pa tudi digitalni pomočniki so vedno bolj okretni.

Zumiranje z galaxy S25: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Nadmočni procesor

Tukaj nas je Samsung z letošnjo serijo galaxy S25 razveselil s silovitim Qualcommovim procesorjem snapdragon 8 gen elite, izdelanim v 3-nanometrski tehnologiji, kar pomeni vrhunsko hitrost in manjšo porabo energije. Korejci so svoje telefone za evropski trg doslej radi opremljali s svojim čipovjem exynos, ki je sicer bilo zmogljivo, ni pa se moglo kosati z aktualnimi snapdragoni. Heh, morda pa bomo že prihodnje leto spet dobili exynose, saj samsungovci radi kolobarijo. Testni telefon je bil poleg tega opremljen s poštenimi 12 gigabajti delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe, kar je zdaj že skoraj standard.

Zumiranje z galaxy S25: 3x povečava FOTO: Staš Ivanc

Krasen zaslon

Kar se tiče same slike, Samsung svoje telefone že tradicionalno opremlja z odličnimi zasloni iz organskih diod, ki poskrbijo za krasne barve, močne kontraste, pravo črnino, pa tudi dobro svetilnost. Pohvaliti je treba tudi sam dizajn telefona, ki je vsako leto tanjši in lažji, poskrbeli pa so tudi za elegantno oblikovane kamere. Za konec pa se ustavimo še pri bateriji, ki sicer zdrži dlje kot pri prejšnji generaciji, še vedno pa se polni z največ 25 W, kar je v teh časih precej skromno. Do polnosti bo tako potrebovala več kot uro in četrt, kar je za baterijo s kapaciteto 4000 mAh v primerjavi s konkurenco res počasi. In cena? Odvisno od ponudnika in akcije, tam med 800 in 950 evri, do začetka junija pa kupci prejmejo še napajalnik in brezžične slušalke.