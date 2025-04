Saj ni res, pa je! Ameriški kongresnik citiral nacističnega propagandista Josepha Goebbelsa (VIDEO)

Republikanski kongresnik iz Teksasa, Keith Self, je med kongresnim zaslišanjem o domnevni vladni cenzuri na družbenih omrežjih sprožil val ogorčenja, potem ko je v razpravi citiral nacističnega ministra za propagando Josepha Goebbelsa, enega najvidnejših izvajalcev Hitlerjeve ideološke mašinerije.

Zaslišanje pred pododborom za zunanje zadeve v predstavniškem domu naj bi obravnavalo domnevno »industrijo cenzure«, ki jo je po mnenju republikancev uvedla administracija predsednika Joeja Bidna z namenom omejevanja konservativnih glasov na spletu. V tem kontekstu je Self izjavil: »Neposredni citat Josepha Goebbelsa: 'Absolutna pravica države je, da nadzoruje oblikovanje javnega mnenja.' Mislim, da ravno o tem danes govorimo.«

Izjava je bila izrečena javno, pred kamerami, in hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Kritiki niso ostali tiho.

Kongresnica opozorila: »To je alarmantno«

Julie Johnson, demokratska kongresnica prav tako iz Teksasa, se je na izrečeno odzvala s kombinacijo zgroženosti in nejevernosti. »Ko začneš v kongresu citirati Josepha Goebbelsa o vlogi države v javni razpravi, nastane velik problem,« je dejala. »To me naravnost straši. Da nekdo vidi nacistično propagando kot merilo za razpravo – to je strašljivo.«

Kasneje je tudi na družbenih omrežjih svoje republikanske kolege opomnila, da »je v kongresu vedno bolje, da se izognemo citiranju nacističnih voditeljev«.

Citiral naciste že leta 2010

Citiranje nacistov pa za kongresnika Selfa ni novost. Že leta 2010, ko se je potegoval za ponovno izvolitev na položaj okrožnega sodnika v Collinu (Teksas), je uporabil enega bolj znanih Goebbelsovih citatov: »Če dovolj dolgo ponavljaš veliko laž, jo bodo ljudje začeli verjeti.« Takrat je izjavil, da s tem ne opravičuje Goebbelsa, temveč želi prikazati, da njegov politični nasprotnik uporablja »njegove metode«.

Kongresnik Self je dvignil veliko prahu z napačnim naslavljanjem kongresnice Sarah McBride. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Self se je v zadnjih mesecih znašel tudi pod plazom kritik zaradi ponavljajočega se napačnega naslavljanja kongresnice Sarah McBride, prve odkrito transspolne članice ameriškega kongresa.

Odgovor njegove pisarne: Biden cenzurira

Komunikacijska direktorica Michelle Myers se ni neposredno opredelila do citiranja nacista, temveč je v izjavi zapisala: »Nesporno je, da je Bidnova administracija zlorabila zunanje ministrstvo za cenzuriranje in utišanje ameriških državljanov ter njihove pravice do svobode govora.«

Dogodek je sprožil množico odzivov na družbenih omrežjih, kjer številni uporabniki opozarjajo na nevarnost normalizacije nacistične retorike v javnem diskurzu.

»Če moraš svoj argument podpreti s citatom Josepha Goebbelsa, je čas, da razmisliš, ali je tvoj argument sploh vreden zagovarjanja,« je zapisal eden izmed komentatorjev.

Nekateri komentatorji so šli še dlje in kongresnika obtožili, da posredno opravičuje nacistično miselnost pod krinko kritike vlade.

V kongresu so vajeni ostrih besed in političnih obračunov, a uporaba retorike nacističnih voditeljev presega okvir običajne politične provokacije.