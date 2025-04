Drzna tatvina v Domžalah! Predstavil se je kot delavec, medtem pa pajdaš na polno kradel ...

Ljubljanski policisti so v četrtek dopoldan obravnavali primer drznega kaznivega dejanja, ki sledi skrb vzbujajočemu vzorcu, opaženemu v zadnjih mesecih.

Do stanovanjske hiše na območju Domžal je pristopil neznani moški in se lastnici predstavil kot delavec, ki izvaja dela na telekomunikacijskem omrežju. Medtem ko je žrtev zamotil z navideznim pogovorom o načrtovanih tehničnih posegih, je sostorilec izkoristil nepazljivost in neopazno vstopil v hišo.

V notranjosti je preiskal prostore ter odtujil gotovino. Ko je bilo dejanje opravljeno, sta se storilca s kraja odpeljala z večjim, temnejšim vozilom. Policija še intenzivno zbira obvestila in dokaze o osumljencih ter bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.

Tarča predvsem starejši

Policijska uprava Ljubljana je ob tem opozorila na vse pogostejši pojav drznih tatvin, ki jih storilci opravljajo z izjemno pretkanimi metodami. Pogosto gre za skupino oseb, kjer eden ali ena izmed njih zmede stanovalce s pogovorom in pretvezo – najpogosteje gre za lažne serviserje, zbiralce starega železa, delavce elektro podjetij ali izvajalce sanacijskih del. Medtem ko žrtev izgubi nadzor nad dogajanjem v hiši, sostorilci vstopijo, preiščejo dom in odnesejo predvsem gotovino in nakit.

V večini primerov so oškodovani starejši občani. FOTO: Dejan Javornik

»Dogaja se, da oškodovanci tatvino opazijo šele po več minutah, ko storilcev že ni več,« opozarjajo policisti. »Zaskrbljujoče je, da so žrtve večinoma starejši, ki jih je lažje zavesti.«

Kako se zaščititi pred tovrstnimi tatvinami?

Policija poziva vse občane, naj bodo pri stiku z neznanci izredno previdni:

Neznancev ne vabite v hišo, še posebej, če pridejo napovedano.

Tudi kadar stopite samo »za vogal«, zaklenite vhodna vrata in vzemite ključ s seboj.

Če vas kdo ogovori na vašem pragu, naj bo ves čas pod vašim nadzorom.

Zabeležite si videz obiskovalcev (obleka, govor, posebnosti) in podatke o vozilu (znamka, tip, barva, registrska številka), s katerim so se pripeljali.

V primeru suma ali kaznivega dejanja takoj obvestite policijo na številko 113.

Odnesejo tudi življenjske prihranke

V večini primerov so oškodovani starejši občani, ki so ranljivejši in se težje zoperstavijo prevaram. V Policijski upravi Ljubljana zato pozivajo svojce, sosede in prijatelje, naj starejšim razložijo, kako delujejo takšni storilci in kako se lahko zaščitijo.

»V številnih primerih tatovi žrtvam odvzamejo vse življenjske prihranke. Teža dejanja je zato še toliko hujša,« opozarjajo organi pregona. Skupnost lahko veliko pripomore k preprečevanju teh kaznivih dejanj s pravočasnim ozaveščanjem, pogovorom in pazljivostjo.

Preberite še: